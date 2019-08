Tom Holland y Robert Downey Jr. | Fuente: Instagram

Luego de conocer que Sony Pictures y Disney (propietaria de Marvel) han roto las negociaciones para producir nuevas películas de “Spider-Man”, los fanáticos han quedado desconcertados sobre el futuro del superhéroe arácnido.

Varios medios de comunicación han señalado que Sony y Marvel no han logrado llegar a un acuerdo para rodar próximas cintas de “Spider-Man” y tampoco han llegado a un arreglo para incluir al emblemático personaje en futuras entregas del universo cinematográfico de Marvel, algo que la propia Sony ha confirmado en sus redes.

Y es que el futuro de “Spider-Man” aun no está claro, y hasta la propia Sony ha reconocido en su perfil de Twitter que está “decepcionada” con la decisión de Disney de no permitir que Feige sea el productor de la próxima película del superhéroe. Además, en las próximas películas de Marvel que Disney tiene planeadas, no hay rastro del superhéroe.

En medio de esta polémica, el actor de “Spider-Man: De regreso a casa” (2017), Tom Holland ha hecho uso de su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías junto a Robert Downey Jr., quien encarnó a Iron Man en todas las películas de Marvel.

En las fotografías se puede observar a ambos actores sosteniendo a las figuras que ambos interpretan, junto al mensaje: “Lo hicimos Mr. Stark”. Dentro de los comentarios se encuentra el de Mark Ruffalo, quien le dio vida a Bruce Banner (Hulk) en el Universo cinematográfico de Marvel, comentando emoticones de caritas tristes sin decir más.

Esta nueva fotografía ha dejado a los fanáticos de ambos superhéroes con todavía más dudas, debido a que Iron Man (interpretado por Downey Jr.) fallece en la última película de la saga: “Avengers: Edgame”. ¿Qué le deparará a Spider-Man en el futuro?