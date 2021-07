Giovanni Ciccia sobre la reactivación de los cines: "El negocio no se sostiene sin la venta de alimentos" | Fuente: Instagram

Marzo fue el mes en el que el Gobierno le dio luz verde a los cines para puedan abrir sus puertas con aforo reducido a un 20%, sin embargo, esta situación no es tan favorecedora para el negocio, según indicó Giovanni Ciccia.

En conversación con el actor y productor peruano con RPP Noticias, comentó que no ve con buenos ojos esta reactivación ya que la venta de alimentos no está incluida en el plan, por lo que el negocio no es rentable.

“El tema que se está luchando es por la venta de alimentos porque el negocio no se sostiene sin la venta de éstas, la entrada sola no basta. La entrada está gravada de diversos impuestos y el margen que queda es para los exhibidores y es muy corto”, dijo el artista.

Asimismo, Giovanni Ciccia también se pronunció sobre el problema que esto ocasiona al cine peruano en su producción ya que, si no se abren las salas con estas condiciones, no podrían estrenar las películas:

“Yo tengo una película lista, cerrada, editada. Sandro Venturo tiene tres por estrenar, pero no se puede aún”, sostuvo en alusión a los motivos ya mencionados.

La encrucijada de los cines

Si bien ahora se permite un aforo de 20% en los cines, es decir, solo 40 espectadores en una sala para 200 personas, este permiso por parte del Gobierno no será de mucha ayuda, pues la mitad de las ganancias de un cine proviene de la venta de alimentos y bebidas, según cifras de Apoyo y Asociados y Fitch Rating, en lo que se basó también Giovanni Ciccia.

Por ese motivo, Ricardo Ascenso, presidente de la Asociación Nacional de Cines explicó que la única manera de poder abrir las puertas de las 104 salas de cines es que se les permita vender alimentos y bebidas.

"Si no tenemos la venta de alimentos y bebidas, incluso perderíamos más dinero abiertos que cerrados, haría que nuestro negocio no sea sostenible en el tiempo. No entendemos cuál es el riesgo de no vender comida en las salas porque hay rubros donde ese protocolo está aprobado. En todas las salas del mundo se ha permitido", detalló.

