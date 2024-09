Ridley Scott confirma que no contactó a Russell Crowe para 'Gladiador 2': "¿Por qué lo haría?"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ridley Scott contesta firme y claro. El reconocido director rompió su silencio y salió al frente para responder ante los comentarios de Russell Crowe sobre su ausencia en la esperada secuela de Gladiador, película estrenada en el 2000 y que ganó cinco premios Óscar a Mejor película, actor, diseño de vestuario, efectos especiales y sonido.

Russell Crowe protagonizó Gladiador con su papel del general romano Máximo Décimo Meridio que le permitió obtener la estatuilla en la Academia en la categoría consagrándose como uno de los mejores actores del nuevo milenio. Si bien, Crowe señaló que “está harto” de que le pregunten por Gladiador 2, el actor confesó sentirse “ligeramente incómodo” con el filme.

Al respecto, Ridley Scott señaló, en una entrevista para la revista Empire, que tiene una buena relación con Crowe, pero que espera que ya no siga “quejándose” por su omisión en el largometraje que ahora es protagonizado por Paul Mescal.

"Creo que (Russell Crowe) todavía sigue siendo uno de los mejores actores del mundo y creo que tenemos una buena relación. Espero que así sea. Siempre y cuando no empiece a quejarse de que no le consultaron (para estar en Gladiador 2). Además, ¿por qué lo haría? ¡Él Está muerto (en la película)!", declaró el cineasta de 86 años.

En efecto, el personaje de Máximo Décimo murió en la escena final del exitoso filme del 2000 marcando así el cierre de la trama y venciendo también al malvado emperador Cómodo, interpretado por Joaquín Phoenix.

Ahora, Scott se concentra en su nueva película Gladiador 2 que llegará a los cines el 22 de noviembre. "La trama, francamente, estaba justo debajo de nuestras narices (…) Creo que estaba tan cerca de nuestras narices que pensamos que era demasiado simple", resaltó el director británico.

Ridley Scott ganó el Óscar a Mejor película con Gladiador, película protagonizada por Russell Crowe. | Fuente: EFE

¿Qué dijo Russell Crowe sobre su ausencia en Gladiador 2?

Russell Crowe habló de su ausencia en la nueva película Gladiador. Durante una entrevista dada al programa Kyle Meredith With, el actor neozelandés dijo sentirse "ligeramente incómodo" con el filme que será protagonizado por Paul Mescal como Lucius, sobrino del rey Comodo.

Crowe recordó que Maximus Decimus murió al final del largometraje, por lo que mencionó que no ve con atención el nuevo proyecto de Ridley Scott grabado 23 años después de la primera entrega.

"Me siento ligeramente incómodo con el hecho de que estén haciendo otra película (de Gladiador) porque, por supuesto, estoy muerto y no tengo voz en lo que se hace (…) Pero un par de cosas que he oído me hacen pensar 'no, no, no, eso no está en el viaje moral de ese personaje en particular'. Pero no puedo decir nada, no es mi lugar, estoy bajo tierra. Así que veremos cómo resulta", sostuvo.

Seguidamente, el actor mencionó que Gladiador fue una de las películas que le permitió “abrir las puertas” de diversos proyectos en Hollywood. “Esto es siendo puramente honesto: hay definitivamente un toque de melancolía, un toque de celos”, añadió.

Russell Crowe ganó el Oscar con su papel del general Maximus Decimus en Gladiador. | Fuente: Paramount Pictures

¿De qué trata Gladiador 2, la nueva película de Ridley Scott?

Gladiador 2 es una película épica de drama histórico dirigida por Ridley Scott. El filme, escrito por David Scarpa, está ambientado 25 años después de la muerte del general romano Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe) en la primera película de Gladiador que ganó cinco premios Óscar a Mejor película, actor, diseño de vestuario, efectos especiales y sonido.

En esta ocasión la trama se centrará en Lucius, el joven sobrino del emperador Cómodo e hija de Lucila, quien luego de ser salvado por Máximus deberá tomar importantes decisiones en su vida adulta.

"Años después de presenciar la muerte del venerado héroe Maximus a manos de su tío, Lucius (Paul Mescal) se ve obligado a ingresar al Coliseo después de que su hogar fuera conquistado por los emperadores tiránicos que ahora dirigen Roma con mano de hierro. Con rabia en su corazón y el futuro del Imperio en juego, Lucius debe mirar a su pasado para encontrar fuerza y ​​honor para devolver la gloria de Roma a su pueblo", se lee en la sinopsis oficial.

Pedro Pascal y Paul Mescal disputarán una mortal batalla en 'Gladiador 2'.Fuente: Paramount Pictures

¿Cuándo se estrena la película Gladiador 2?

Paramount Pictures confirmó la fecha de estreno de Gladiador 2 en los cines de Estados Unidos para el próximo 22 de noviembre. No obstante, la productora recalcó que la llegada del filme a Latinoamérica se adelanta para el 14 del mencionado mes, incluido el Perú.

"Valió la pena la espera", recalcó Ridley Scott en una breve introducción antes de emitir el video del adelante de su nueva película.

Del mismo modo, Mark Viane, presidente de Paramount, mencionó que el filme contiene "algunas de las secuencias de acción más importantes jamás filmadas".

El póster oficial de Gladiador 2 presenta a Paul Mescal arrodillado en la arena, listo para iniciar la batalla. La imagen hace un guiño a la escena final de la película original de 2000, donde Máximo, interpretado por Russell Crowe, lucha para vengar la muerte de su familia.

¿Quiénes actúan en Gladiador 2?

Paul Mescal protagoniza Gladiador 2 como Lucio Vero, el hijo de Lucila y sobrino del emperador Cómodo, interpretado por Joaquin Phoenix en la primera entrega. El actor irlandés de 28 años usa una armadura de batalla con una espada para luchar contra sus enemigos.

Quien también aparece es Pedro Pascal. El actor de origen chileno interpreta al general romano Marcus Acacius. Junto a Mescal protagonizan una pelea épica y brutal por el futuro del imperio en el Coliseo, similar a la lucha de Máximo Meridio, interpretado por Russell Crowe, en la película original hace 24 años.

Al elenco se unen Denzel Washington, Joseph Quinn y Fred Hechinger, quienes interpretan a Macrinus y a los emperadores Geta y Caracalla, respectivamente. Además, regresa Connie Nielsen como Lucila y Derek Jacobi como el senador Graco. Completan el reparto Djimon Hounsou, Tim McInnerny, May Calamawy, Lior Raz, Peter Mensah y Matt Lucas.

