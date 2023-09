Gustavo Bueno: "El cine peruano se ha construido con películas urbanas"

El siempre apasionante debate sobre la representación del cine regional en la cartelera comercial peruana ha vuelto a encenderse, en medio del anuncio de las películas seleccionadas para postular a nombre al país a los prestigiosos premios Oscar. Este tema ha generado un vivo intercambio de opiniones en las redes sociales, con algunos manifestando su preocupación por la aparente falta de diversidad y representación en el cine nacional. En este contexto, el actor peruano, Gustavo Bueno, cuyo amplio repertorio abarca teatro, cine y televisión, ha recordado un punto crucial: "El Perú se ha construido con cine urbano".

Este año, las películas seleccionadas para competir por la candidatura al Óscar por parte de Perú fueron Soltera codiciada 2 (Joanna Lombardi), Reinas sin corona (Gino Tassara) y La erección de Toribio Bardelli (Adrián Saba). Estos filmes, aunque prometedores en su propia manera, han suscitado críticas en las redes sociales debido a la falta de inclusión de candidatas que representen al cine regional. Esta preocupación se extiende a la exhibición en las salas comerciales y al insuficiente apoyo brindado a los cineastas rurales.

No obstante, Gustavo Bueno señala a RPP que, aunque hay "hermosas películas regionales", no debemos descartar por completo el cine urbano en favor del regional. Argumenta que el público peruano se ha nutrido de las historias que emergen de la ciudad, y olvidar estas películas sería un error. En cambio, sugiere que ambas formas de cine pueden coexistir y enriquecerse mutuamente, aportando una mayor diversidad de historias al público. En sus palabras: "No es necesario alinearte con unas y denostar otras".

La decisión de Amelia

El actor también expresa su entusiasmo por la llegada de La decisión de Amelia a la cartelera comercial. En esta película, Bueno interpreta a don Víctor, un hombre adinerado de edad avanzada sumido en el pesimismo y el racismo exacerbado. La trama se centra en su relación con Amelia, interpretada por Mayella Lloclla, quien renuncia a la violencia de su pareja para sumergirse en un círculo vicioso de abuso por parte de su empleador. La película, dirigida por Francisco Lombardi, aborda temas recurrentes en su filmografía, como la muerte, el racismo y la violencia de género.

En La decisión de Amelia, Gustavo Bueno comparte roles con los talentosos actores Mayella Lloclla, Stephany Orúe, Haydeé Cáceres, Paul Vega y Martín Martínez. "Yo conocía de este guion con mucha anticipación. Esta es una de las películas más serenas y logradas de Francisco en estos últimos años", comenta con entusiasmo. Además, reflexiona sobre la relevancia de la película en la sociedad peruana, lamentando que historias como la de Amelia aún tengan un impacto profundo.

“Esta historia se vive en el país, por desgracia. Alguien me hizo la precisión de que ella vive dramas ajenos porque es enfermera, además de los suyos. Se vuelve una persona muy sensible porque es golpeada duramente por la vida (...) Creo que la gente va a valorar esta película en su exacta dimensión porque esta relatada de un modo muy sereno”, comparte.

Lo nuevo de Francisco Lombardi

Tras un año de su estreno en el Festival de Cine de Lima 2022, La decisión de Amelia llegó a la cartelera comercial. El director Francisco Lombardi, recordado por títulos como La ciudad y los perros, Caídos del cielo y No se lo digas a nadie, reveló en otro momento a RPP que este filme tardó cinco años en concretarse, a raíz de la pandemia de la COVID-19. "Tenía un proyecto de años, en el cual la premisa dramática era de un anciano y una enfermera que son de clases sociales diferentes. Es la idea que tenía en la cabeza, porque refleja bien las condiciones de la sociedad peruana: la diferencia social y cultural", comentó.

Miembro de la Academia de Hollywood

A su larga lista de reconocimientos, Lombardi acaba de sumar la invitación para formar parte del nuevo y selecto grupo de miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organización encargada de otorgar los codiciados Premios Oscar. De acuerdo con su director ejecutivo, Bill Kramer, y la presidenta de la organización, Janet Yang, la elección del cineasta peruano y los demás invitados se basó en su "talento extraordinario y su impacto en el mundo del cine".