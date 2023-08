'I'm just Ken' y 'Peaches' entre las favoritas a Mejor Canción en los Oscar 2024, según Billboard

En la carrera hacia los Oscar 2024 se escuchan con fuerza las canciones de las películas Barbie y Super Mario Bros., según un reciente análisis de la revista Billboard. A cinco meses para conocer oficialmente a los nominados a los premios de la Academia, I'm Just Ken y Peaches, temas que han conquistado rápidamente al público, son dos de los posibles títulos nominados a Mejor Canción Original.

La película de Barbie, dirigida por Greta Gerwig, ha desencadenado un fenómeno cultural impresionante, con multitudes vestidas de rosa llenando las salas de cine. Uno de los puntos más destacados de esta experiencia cinemática ha sido el número musical I'm Just Ken, escrita y producida por Mark Ronson y Andrew Wyatt, donde Ryan Gosling toma el papel principal.

Según los expertos de Billboard, la banda sonora de Barbie ofrece una selección de canciones excepcionales, pero solo dos tienen la oportunidad de asegurarse un lugar en la lista de nominaciones. Además de I'm Just Ken, la emotiva canción What Was I Made For?, de Billie Eilish, también se perfila como una contendiente seria. Las reglas que limitan a dos el número de canciones nominadas por película han dejado en segundo plano a canciones como Dance the Night de Dua Lipa y Barbie world de Nicki Minaj e Ice Spice.

Otra posible candidata a Mejor Canción Original es Peaches, la desgarradora y divertida melodía escrita e interpretada por Jack Black para Super Mario Bros. La canción, que alcanzó el número 56 en el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos, se ha convertido en una de las favoritas de los fans y se ha reproducido más de 103 millones de veces en Spotify. El vídeo musical que la acompaña también ha acumulado más de 81 millones de visitas en YouTube.





La lista de favoritas de Billboard también incluye las canciones For the first time, de La sirenita; The fire inside, de Flamin' Hot, Road to freedom de Rustin, Love again de Love Again, High life de Flora and son, Dear Allen (Who made art in heaven)" de Asteroid City, y Camp isn't mome de Theater Camp.

El 23 de enero de 2024 se anunciarán los nominados a los Premios Oscar 2024. Mientras tanto, estamos ansiosos por conocer las películas finalistas y la próxima gran canción que recibirá la codiciada estatuilla dorada. En años recientes, canciones icónicas como Shallow, de A star is born¨; Recuérdame, de Coco y Let it go, de Frozen, han sido merecedoras de este honor.

El éxito de I'm just Ken

Escrita y producida por Mark Ronson y Andrew Wyatt, I'm just Ken es una balada con un toque ochentero que nació a partir de una parodia. La interpreta Ryan Gosling, con un estilo que mezcla a Macklemore y Stallone, en un momento hilarante de colapso emocional, durante una de las escenas más comentadas de la película que han llevado a la canción a la cima de las listas de preferencia.

El tema, que evoca la extravagancia de Queen, tiene más de 56 millones de reproducciones en Spotify y más de 12 millones de visitas en YouTube, logrado capturar la atención del público de manera notable. Además, la entrada de Gosling en el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos agrega otro logro impresionante a hito en su carrera.