"Manco Cápac", la cinta de Henry Vallejo, aspira a una candidatura en los Oscar 2022. | Fuente: Difusión

Cuando se le pregunta a Henry Vallejo, director de la cinta "Manco Cápac", sobre su reacción ante el estreno de su película en la cartelera peruana este 9 de diciembre, responde casi suspirando: "Nos sentimos bastante contentos y aliviados de que esto que comienza como una pasión, termina siendo en un momento como deshacerse de una carga".

No es para menos: el filme, que a la fecha aspira a una nominación en los Oscar 2022, le tomó diez años de rodaje, entre idas y vueltas. Por ello, en conversación con RPP Noticias desde una casa en Los Ángeles (EE.UU.), el realizador puneño parafraseó a Federico Fellini cuando sostuvo: "La película es como haber estado enfermo muchos años".

"Después, empiezas a sanar y cuando uno termina de rodar, ya no quiere saber nada de un rodaje, y pasan unos meses y luego queremos enfermarnos con otra historia. Es una cuestión que va variando, porque todo es cambiante. Ha sido un rodaje que no se ha podido hacer continuamente, debido a muchos factores, y se ha ido armando de pedacitos", añadió.

"Manco Cápac" cuenta la historia de Elisbán (Jesús Luque), un joven que llega a la ciudad con una promesa de trabajo que nunca se cumple y, ante ello, solo le queda sobrevivir frente a las adversidades de una ciudad feroz. Henry Vallejo encontró un "paralelo casi exacto" entre la vida de su personaje y el equipo de producción.

"El personaje mientras está padeciendo para sobrevivir, el equipo de filmación [lo pasaba] igual: los días de filmación eran como migajas que esperábamos con ansias. Los tiempos de disponibilidad de Jesús no eran muy adecuados. Teníamos que esperar a que termine el colegio, luego que nos diera tiempito cuando ingresó a la universidad", recordó el cineasta.

Sin embargo, una vez que la producción estaba organizada, cada día de filmación era "un placer" para todo el equipo. "Lo estresante era cuando faltaba algún elemento: algo de vestuario, o el número de extras que habíamos pedido. Pero cuando todo estaba organizado, era un placer intentar una y otra toma", recalcó.

El camino al Oscar, casi una lotería

Anunciada como la precandidata para representar al Perú en los Oscar 2022, todavía es largo el camino que "Manco Cápac" debe recorrer para alcanzar una nominación en los premios más importantes de la industria cinematográfica comercial.

"Estamos intentando ser parte de los screenings (proyecciones) que habrán en Los Ángeles. Habrán también conversatorios con la prensa y posibles miembros de la Academia [de Hollywood]. Es una suerte de lotería, casi, porque son como diez mil miembros, de los cuales más de 6 mil están activos y los votantes son solo 50 cada año", precisó Henry Vallejo.

Por ello, de momento no se preocupa mucho por conseguir la candidatura a Mejor Largometraje Internacional y le deja al azar el que algunos miembros votantes de la Academia logren ver la cinta. Sin embargo, hay algo más de suerte detrás de este proceso: mucho depende de la inversión, comentó el realizador.



"Hay países que invierten entre 3 y 4 millones de dólares solo en esta etapa. No tenemos ese dinero, pese a que contamos con el apoyo de PromPerú y el Ministerio de Cultura. La diferencia de inversión entre Perú y otros países latinoamericanos es abismal. No nos hacemos ninguna ilusión", apuntó.

Pero si "Manco Cápac" llega a meterse en la carrera de los Oscar 2022, el director aseguró que existen votantes en la Academia con "sensibilidad artística" que sabrán apreciera, por encima de las grandes producciones, el hecho de que "la película tiene cosas importantes que decir".

"Si se trata de historias y de maneras de contar una historia, ahí estamos para competir", puntualizó.

El cine peruano, ¿un buen momento?

Estos últimos años, más de un título del cine peruano ha logrado un recorrido exitoso en festivales internacionales, además de algunos premios en el exterior. Para muestra, están "Wiñaypacha", la cinta del recientemente fallecido Óscar Catacora, o "Canción sin nombre" de Melina León.

"Manco Cápac" no ha sido la excepción. Y todo este escenario le hace pensar a Henry Vallejo que actualmente se vive un buen momento en el séptimo arte nacional. "Y creo que esperamos que esto sea imparable", mencionó, no sin después matizar que este relativo éxito se debe a ciertos factores.

"Son dos cosas: estas iniciativas individuales que van apareciendo a lo largo de los años, siempre hay cineastas comprometidos, y lo otro es la importante ayuda del Estado, a través del Mincul y la DAFO; de no ser por ellos, todas estas películas lo más probable es que no hayan salido", comentó.

Que hayan algunos logros no significa que no existan tareas pendientes. De ahí que el director considere que "hay huecos que no se han cubierto" y uno de ellos sea "la distribución". "Nos vemos con muchos problemas para poder exhibir la película y la situación es precaria en Perú", dijo.

"En Perú tenemos una Ley de Cine que no se cumple. Pero si la DAFO, con el Mincul y otras instituciones, se unen, podríamos tener algunas salas alternativas que aseguren un circuito para todas estas películas", reflexionó.

