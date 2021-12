Tras un rodaje de diez años, "Manco Cápac", la cinta de Henry Vallejo, llega a los cines peruanos este 9 de diciembre. | Fuente: Difusión

Luego de una larga espera, "Manco Cápac", la cinta dirigida por Henry Vallejo que busca representar al Perú en los Oscar 2022, se estrenó este 9 de diciembre en la cartelera nacional. Desde este jueves, la película está disponible en 12 salas de cine de Lima, Puno y Arequipa.

En Lima, el filme se puede ver en las salas Cineplanet Alcázar, Cinépolis Plaza Norte, Cinépolis Santa Anita, Cinemark Jockey Plaza, Cinemark Angamos, Cinemark San Miguel, UVK San Martín y Cinestar Breña.

Mientras, en Puno ya está en los cines Cineplanet Puno y Cineplanet Juliaca, y en Arequipa en Cinépolis Arequipa y Cinemark Arequipa.

En conversación con RPP Noticias, el director de "Manco Cápac" señaló que en el equipo se sentían "contentos y aliviados" de poder por fin estrenar la cinta en las salas de cine del Perú, pues "esto que comienza como una pasión, termina siendo en un momento como deshacerse de una carga".

Así se vivió el preestreno de "Manco Cápac"

Por otro lado, "Manco Cápac" tuvo su 'avant première' el pasado 7 de diciembre en el Cine UVK San Martín, adonde asistieron invitados especiales como Sonaly Tuesta, viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales.

Desde sus redes sociales, la autoridad del Mincul tuvo palabras de elogio para la cinta: "Me ha gustado muchísimo y la recomiendo, creo que para nosotros, migrantes eternos, es necesaria y nos representa".

Al término de la función, la música y las danzas puneñas se hicieron presentes con los sonidos de una tropa de sicuris de la Asociación Juvenil Puno, que llevó a los invitados a celebrar la fuerza del cine regional en el Hotel Bolívar.

El preestreno de "Manco Cápac" se vivió con un número de danzas típicas de Puno. | Fuente: Diva Producciones

Sinopsis de "Manco Cápac"

Hablada en español y en quechua, "Manco Cápac" narra el caso de Elisbán, un joven tímido y humilde que viaja del campo a la ciudad de Puno en busca de realizar su sueño de estudiar y trabajar.

Con apenas dos soles en el bolsillo y con la esperanza de contar con el apoyo de un amigo de la infancia, se embarca decidido a emprender su aventura. Pero al llegar a la gran ciudad, se verá solo y sin recursos en medio de las celebraciones de una gran fiesta tradicional.

Así, mientras la mayoría de la ciudad se divierte, Elisbán intenta salir adelante a pesar de la indiferencia que lo golpea y la falta de oportunidades que enfrenta como migrante.

