'Reinas', la película peruana de Klaudia Reynicke, entre las primeras predicciones al Oscar 2025, según Variety

Después de su exitoso paso por la Berlinale 2024, la película Reinas, dirigida por la cineasta peruano-suiza Klaudia Reynicke, se perfila como una de las posibles contendientes en los Premios Oscar 2025, específicamente en la categoría de Mejor Película Internacional, según la revista Variety.



La película tuvo su estreno mundial en enero durante el Festival de Sundance y llegó a Europa en febrero en la última edición del Festival de Berlín. Tras confirmarse su inclusi ón en la Berlinale 2024, Reynicke compartió en sus redes sociales: "Estamos muy orgullosos de presentar nuestra película ante el mejor público".



En Berlín, Reinas compitió en la sección Generation Kplus, junto a la coproducción peruano-chilena Raíz, dirigida por Franco García Becerra. El 21 de febrero, la película tuvo su estreno en Berlín con una sala llena y finalmente se hizo con el Grand Prix del jurado internacional a la Mejor Película de la sección Generation Kplus.



Ubicada en los inicios de los años 90, la trama nos sumerge en la decisión de Lucía, Aurora y su madre Elena de mudarse a los Estados Unidos, desatando un reencuentro familiar cargado de emociones encontradas y arrepentimientos. El elenco está conformado por Abril Gjurinovic, Luana Vega, Jimena Lindo, Gonzalo Molina y Susi Sánchez.

¿En qué categoría podría ser nominada Reinas en los Premios Oscar 2025?

Variety compartió su primera lista de predicciones, escrita por el periodista Clayton Davis, que incluye títulos de películas y estrellas con posibilidades de alcanzar una nominación a los Premios Oscar 2025. Entre los nombres destacados se encuentran Lady Gaga, Daniel Craig, Zendaya, Andrew Garfield y Saoirse Ronan.



Reinas, de Klaudia Reynicke, fue incluida en la lista de posibles nominadas a Mejor Película Internacional, junto con producciones como Brief History of a Family (China) dirigida por Jianjie Lin, Crossing (Georgia) dirigida por Levan Akin, Emmanuelle (Francia) dirigida por Audrey Diwan y Pedro Páramo (México) dirigida por Rodrigo Prieto.



"¡Asu! Variety incluye a Reinas en las predicciones de los Oscar 2025 y no podría estar más de acuerdo", escribió la directora en su cuenta en Instagram. La noticia fue ampliamente celebrada en las redes sociales por actores como Tatiana Astengo, Sebastián Rubio y Jimena Lindo, una de las potagonistas de la película.



En cuanto a las categorías principales, el artículo incluye a Dune: Part Two, dirigida por Denis Villeneuve, y Kinds of Kindness, de Yorgos Lanthimos, para Mejor Película; Daniel Craig, Ralph Fiennes y Andrew Garfield para Mejor Actor; y Lady Gaga, Florence Pugh, Saoirse Ronan y Zendaya para Mejor Actriz.

