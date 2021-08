Crisis de confianza

Por lo general, los líderes populistas se aprovechan del descontento hacia el sistema para avanzar con agendas particulares. Es conocido que los peruanos desconfían cada vez más de los partidos políticos, los encargados de ocupar a las instituciones estatales para tomar decisiones de carácter público. En consecuencia, se confía cada vez más en mecanismos de democracia directa - como referéndums - para esquivar a los representantes electos en la toma de decisiones. Estas preferencias son capitalizadas por líderes populistas que poco a poco socavan la institucionalidad democrática.

Una encuesta de IPSOS de Julio de este año titulada como “El Sentimiento del Sistema Quebrado” demuestra que el descontento hacia el sistema se ha incrementado en el Perú y en el mundo. Se encuestó a diecinueve mil personas en más de veinticinco países, incluyendo a seis países latinoamericanos acerca de su confianza hacia distintas instituciones. La encuesta revela que 81% de los peruanos cree que a los partidos políticos tradicionales “no les importa las personas como yo” , expresando así que se sienten poco representados por estas instituciones. El Perú se encuentra dos puntos por encima del promedio latinoaméricano - 79% - y trece puntos por encima del promedio global de esta encuesta - 68% - mostrando que el nivel de desconfianza hacia los partidos políticos en nuestro país es mayor. La desconfianza hacia los partidos tradicionales ha incrementado por 6% desde el 2019 según esta encuestadora. Además, una pregunta similar realizada por el Latinobarómetro sugiere que 58% de la población tenía ninguna confianza en los partidos políticos en el 2018, incrementando 20 puntos en los últimos 25 años.

La falta de confianza hacia los partidos políticos ha resultado en que la ciudadanía confíe menos en los representantes electos para tomar decisiones sobre los asuntos políticos más importantes del país. El resultado es que la propuesta de los líderes populistas para decidir sobre estos asuntos directamente a través de referéndum resulta más atractiva. Según IPSOS, 65% piensa de esta manera, acercándose al promedio global de 60% y del promedio latinoaméricano de 61%. Por lo tanto, este fenómeno no es único en Perú, y otros países de la región como Brasil y Colombia parecen confiar más en los referendums que nosotros. Este resultado es consistente con una pregunta realizada por IEP el año pasado que revela que 65% de los peruanos prefiere que los ciudadanos voten directamente para la realización de leyes, y tan solo 35% le encarga esta tarea a los representantes electos.

¿Por qué se ha generado esta desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos políticos y cómo esto explica el éxito electoral de los populistas? Un estudio de Doyle (2011) en 18 países latinoamericanos entre los años 1996-2008 parece sugerir que la enormidad de los problemas socioeconómicos en nuestra región y la incapacidad de las instituciones políticas para resolverlas - incluyendo a los partidos políticos a través del Legislativo - genera un deterioro en la confianza hacia los representantes electos conforme avanza el tiempo. Los populistas que entienden que la población desconfía de los partidos, polarizan contra ellos para ganarse el favor de la población. Por ejemplo, Rafael Correa en Ecuador emitió anuncios televisivos que mostraban a los partidos políticos como payasos y animales salvajes bajo el slogan “Ya Basta” durante la campaña presidencial del 2006.

Por último, ¿cómo se traduce la desconfianza hacia los partidos políticos en la preferencia hacia mecanismos de democracia directa? Un estudio de Welp (2016) acerca de referendos revocatorios encuentra que el Perú es el país que más utiliza este mecanismo en el mundo, habiendo realizado 5 mil referendos de este tipo entre 1997 y 2013. La autora reflexiona que el electorado peruano está acostumbrado a las revocatorias por falta de arraigo social de los partidos políticos, que genera baja lealtad a figuras políticas que lo integran porque se les percibe como fácilmente descartables. La falta de partidos políticos, además, hace que las elecciones sean eventos personalizados, en este caso favoreciendo a los líderes populistas que manejan mejor estas reglas de juego.

