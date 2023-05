La popularidad de Boluarte en contexto de desastres naturales | Fuente: PRESIDENCIA PERU

Escrito por Santiago Bedoya

Durante las últimas décadas, el Perú ha sido azotado por una serie de fenómenos naturales los cuales han dado pie a catástrofes de naturaleza humanitaria. El fenómeno ‘El Niño’ de las últimas semanas no es el único ejemplo – vale la pena recordar tanto el caso del mismo fenómeno durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski o el terremoto con epicentro en Pisco el 2007, el cual dejó un saldo de casi 600 muertos a nivel nacional.

Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, y ahora Dina Boluarte, se han visto confrontados con la necesidad de liderar esfuerzos de ayuda y salvataje, enfrentando la catástrofe con los recursos del estado peruano. El manejo de catástrofes ha sido, de forma histórica, una estrategia útil para diversos jefes de estado a nivel mundial en su eterna búsqueda de la aprobación del electorado. De forma reciente, vale la pena recordar el famoso fenómeno rally ‘round the flag, visto durante la pandemia del COVID-19, el cual resultó en líderes mundiales gozando de altas cifras aprobatorias gracias a su accionar contra la pandemia. Esto fue visto alrededor del mundo, en países como Italia con Giuseppe Conte, Justin Trudeau en Canadá y el mismo Martín Vizcarra en el Perú.

Normalmente, como ya fue establecido, los líderes que enfrentan tragedias nacionales tienden a beneficiarse en la arena de la opinión pública. Sin embargo, vale la pena preguntar - ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? Existen dos teorías que justifican dicho efecto.

La primera de estas, conocida en círculos académicos como la patriotism school of thought, sugiere que los líderes en tiempos de crisis gozan de altas tasas de popularidad gracias a cómo el electorado pasa a percibir al líder, y sus esfuerzos, como una personificación de la nación, sirviendo como un símbolo viviente de la unidad nacional ante la catástrofe. De forma alternativa, el opinion leadership school of thought sugiere una interpretación distinta. Por su parte, esta alternativa sugiere que la alta aprobación de los líderes en tiempos de crisis surge de la falta de críticas de los miembros de la oposición. Al no haber críticas, la prensa tampoco las cita, y todo hace parecer al gobierno como mejor.

Considerando las teorías provistas por la ciencia política, vale la pena evaluar una interrogante clave. ¿Por qué es que Boluarte no ha visto ninguna mejora en su aprobación, pese a los esfuerzos para mitigar los efectos del Niño Costero? Dicha interrogante, al evaluar el caso peruano, tiene otra interrogante que la sigue - ¿Por qué es que tanto García como Kuczynski sí lograron mejorar sus cifras de aprobación en periodos de crisis?

Después de todo, de acuerdo a la data disponible, la respuesta de García al terremoto en Pisco, ocurrido en el 2007, le otorgó al otrora líder aprista una subida del 9% en su aprobación, mientras que Kuczynski y sus esfuerzos contra el Niño Costero del 2017 le otorgaron al expresidente una subida del 10%. Inclusive al evaluar cifras de mayor antigüedad, como las que se tratan al ver la respuesta de Alberto Fujimori al Niño Costero de 1997-1998, señalan que el entonces jefe de estado vio una subida del 11% en su aprobación durante su respuesta al desastre.

Estos números contrastan de forma dramática con el desempeño de Dina Boluarte ante el público en las últimas semanas, semanas las cuales han visto al gobierno central desplegar una respuesta al Ciclón Yaku que azota el país. De acuerdo a IPSOS-Perú, la presidente ha visto una erosión leve a su popularidad, perdiendo 1% de aprobación entre marzo y abril del presente año. Para explicar esto, sin embargo, vale la pena tomar en cuenta la teoría politológica presentada anteriormente, en especial gracias al rol de la oposición y la prensa en la cobertura del accionar del gobierno.

El gobierno encabezado por Dina Boluarte, al contrario de los gobiernos de García y Kuczynski, cuenta con un pesado bagaje negativo el cual precede a la crisis actual. Boluarte, en ningún momento, ha gozado de una base de popularidad amplia, enfrentando cifras que oscilan entre el 15% y 20% de aprobación desde el inicio de su mandato.

Las críticas a su gobierno, adicionalmente, preceden a su accionar ante el Ciclón Yaku. Hoy por hoy, la cobertura mediática en torno a Boluarte no cubre sus esfuerzos de ayuda a la población, puesto a que la oposición al gobierno no ha buscado atenuar su postura anti-oficialista, resaltando el rol de tanto la presidente como el premier en torno al fallecimiento de más de 50 personas en las protestas y manifestaciones que tomaron lugar tras el intento de golpe de estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022. Adicionalmente, también se ha buscado generar controversia en torno al rol de Boluarte en el financiamiento de la campaña presidencial del 2021.

Esta cobertura negativa, la cual surge desde la oposición, ha tomado control de la narrativa mediática, algo no visto en los casos de Kuczynski y García, quienes no solamente vieron una mejora en sus respectivas cifras aprobatorias, pero también lograron tomar control de la narrativa mediática ante el silencio de la oposición, lo cual es visible cuando se toma en consideración que, de acuerdo a Datum, durante el Niño Costero del 2017, un 51% de la población consideraba que Pedro Pablo Kuczynski lideraba los esfuerzos contra los desastres naturales que azotaban el país, mientras que a estas alturas del 2023, apenas un 13% dice lo mismo sobre Boluarte.

El gobierno ha fracasado en beneficiarse de sus esfuerzos de mitigación contra la catástrofe gracias a su incapacidad de tomar un protagonismo notorio, cayendo en vez como una víctima de las controversias e intrigas repetidas ad infinitum por sus más voraces críticos, quitándole oxígeno a la posibilidad de una narrativa mediática positiva a las labores de la presidente y sus aliados.