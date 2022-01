Tendencias 2022

Realmente se hace difícil prever qué va a traer de nuevo el 2022, qué va a disminuir y qué va a seguir en expansión. Pero que no sea fácil no quiere decir que no me anime a compartir mi visión, desde mi experiencia empresarial y académica. Eso sí, para disminuir la dificultad de mi propósito, me voy a circunscribir en esta oportunidad a lo que esté en expansión.

Trabajo híbrido

La pandemia motivó a las empresas a adoptar el trabajo remoto al inicio y el híbrido después. La principal ventaja de esta experiencia es que demostró que los empleados son capaces de realizar un trabajo de calidad fuera del espacio de trabajo tradicional (rompiendo el mito de la supervisión constante). Y aunque este año, con una COVID-19 menos mortífera, se podría pensar que vamos a regresar a la normalidad, yo no creo que esto suceda. El invidente que ha podido ver, con seguridad no va a regresar a su anterior condición si está en él decidirlo.

Inteligencia artificial, big data y la nube

Sobre este punto, afirma José Ramón Barriocanal (2022):

“La inteligencia artificial se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas. Desde las mejoras en la personalización, la clasificación de los resultados de las búsquedas, la recomendación de productos y la comprensión y el control de los dispositivos hasta la construcción de mejores modelos del entorno y la automatización de la industria, vemos la aplicación de la inteligencia artificial en todas partes de cara a 2022.

”Las organizaciones están utilizando el análisis predictivo para prever las tendencias futuras. Según un informe recientemente publicado [Facts & Factors], el mercado mundial de análisis predictivo está creciendo a una tasa media de crecimiento compuesto de alrededor del 24,5 % y se espera que alcance los 22.100 millones de dólares a finales de 2026.

”También veremos un crecimiento masivo de la computación en la nube. En 2022, la nube estará más arraigada y más cargas de trabajo informáticas se ejecutarán en la nube. El internet de las cosas impulsará este espacio de forma más importante, sin duda. Según las predicciones de Gartner, se espera que el gasto mundial en servicios en la nube supere los 482.000 millones de dólares en 2022, frente a los 314.000 millones de dólares de 2020”.

Comida congelada o empacada

Este rubro tuvo un crecimiento importante como resultado de las largas cuarentenas a las que nos vimos sometidos, pero, a diferencia de otros sectores, se logró identificar en este aumento de demanda una oportunidad de mejorar la calidad, el sabor y el precio pasando a un enfoque más dirigido a ganar por volumen que por margen. En el 2022, esta modalidad de alimentación puede no solo quedarse, sino seguir creciendo.

Despacho de última milla

Según Parcel Monitor (7 Trends..., 2021), se va a continuar trabajando en la capacidad de hacer entregas cada vez más rápido, en el almacenaje urbano, la robótica, drones y vehículos autónomos, en mejorar la experiencia del cliente de este tipo de despacho y el concepto de trabajar sin devoluciones y solo con reembolsos. Yo agregaría la deliverización de estos despachos de manera exponencial.

Vida saludable

Todos los negocios que tengan que ver con cómo llevar una vida más saludable van a seguir teniendo una clara expansión. Si hay algo que la pandemia nos ha ayudado a valorar es nuestra salud y esta tendencia no se va a detener. Esto va desde el rubro de tecnología hasta el deportivo, pasando por el farmacéutico y todos los que están entre ellos.

Con seguridad, no estoy nombrando muchas tendencias que seguramente se van a dar en el 2022, pero considero que las propuestas lo van a ser, aunque también son tiempos de entornos VUCA (sigla inglesa para volatility, uncertainty, complexity and ambiguity: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad), y las cosas pueden cambiar con mucha celeridad. Veremos qué dice el tiempo.

