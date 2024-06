Peruanos Creativos

De primera impresión podría asumirse que las capacidades creativas se ven estimuladas dentro de contextos de carencias, en tanto aquéllas son un valioso recurso para conjurar y sobreponerse a éstas. Siendo ello en parte cierto, no logra explicar por qué los jóvenes de otros países con mayores niveles de pobreza e infradesarrollo no tienen más propensión creativa que sus pares peruanos. Pudiera ser que también exista alguna causalidad en la escasa predictibilidad resultante de los altísimos niveles de informalidad predominantes en nuestro país; es decir, que la falta de encuadramientos normativos requiera ser compensada con mayores niveles de motivación creativa. Acaso hay factores adicionales vinculados a la diversidad cultural y al colectivismo, que también provén estímulos externos y apoyo emocional, a contramarcha de factores regresivos tales como los estilos autoritarios, memorísticos, acríticos y despersonalizados que caracterizan al sistema educativo peruano.

PISA define el pensamiento creativo como “la capacidad de generar, evaluar y mejorar ideas para producir soluciones originales y efectivas, avanzar en el conocimiento y crear expresiones impactantes de la imaginación. El pensamiento creativo se centra específicamente en los procesos cognitivos necesarios para el trabajo creativo. […] Es una habilidad maleable que se puede desarrollar a través de la práctica y no depende de la validación social de los resultados”.

En resumida cuenta, pese a la muy mala calidad de la educación escolar, nuestros jóvenes peruanos tienen gran entusiasmo por aprender y por superar dificultades. En esto son campeones mundiales, según la OCDE. ¿Cómo conciliar entonces esos dos datos aparentemente muy contradictorios entre sí, considerando que el sistema escolar peruano no se caracteriza por su vocación estimulante de la creatividad? ¿Qué subyace en esa altísima motivación creativa de los estudiantes peruanos, que los induce a procurar sobreponerse a la pésima calidad de la educación escolar? De un modo más general cabe preguntarnos cuáles son las fuentes que estimulan la creatividad entre peruanos. Esta es una tela demasiado larga para querer cortarla en un breve artículo, pero podemos aventurar algunas hipótesis.

Pese a ello, perdido entre las estadísticas, aparecen dos datos esperanzadores que merecen mucha reflexión. Según el reciente reporte de la OCDE, PISA in Focus Nº 125, enfocado en las capacidades de pensamiento creativo entre los escolares, sorprendentemente los jóvenes peruanos de 15 años alcanzaron el más alto puntaje mundial entre los 64 países evaluados al reaccionar ante las siguientes dos afirmaciones: “disfruto aprendiendo nuevas cosas” (categoría de “apertura intelectual”) y “hago esfuerzos adicionales cuando la tarea se torna más desafiante” (categoría de “persistencia”). Este resultado tiene un ribete de sorpresa dado que la misma prueba PISA ratifica que el sistema educativo peruano es de muy baja calidad.

Los resultados de PISA 2022 indican una regresión de los estudiantes peruanos en capacidades matemáticas respecto al nivel registrado en 2018, y similitud en comprensión lectora y ciencias, con una perspectiva de lenta mejora dentro de una secuencia temporal más prolongada. Tomando en consideración los graves efectos resultantes de la pandemia del Covid-19 sobre el desenvolvimiento de las actividades escolares, esos resultados no son inusuales. Durante ese mismo periodo 2018-2022, decreció la diferencia entre el 10% de los estudiantes con más alto puntaje en matemáticas respecto al 10% con el menor puntaje, no varió en comprensión lectora y aumentó en ciencias. En general, es muy inferior el desempeño de los estudiantes peruanos en esos tres ámbitos disciplinarios respecto al promedio de los demás países evaluados por PISA, lo cual ratifica la urgencia de mejorar la calidad de la educación en nuestro país, a contramarcha de lo que vienen haciendo las autoridades del Congreso y del Ejecutivo.

Oscar Schiappa-Pietra Experto en gestión pública y en asuntos internacionales

Catedrático, Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Gestión Pública, Kennedy School of Government, Harvard University; Magister en Derecho Internacional y Comparado, George Washington University; Magister en Planeamiento y Políticas Sociales, London School of Economics and Political Science; Magister en Derecho con Mención en Derecho Internacional Económico, Pontificia Universidad Católica del Perú; Licenciado en Derecho y Abogado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Candidato a Doctorado, Universidad de Salamanca.