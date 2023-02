Cómo motivar un empleado que busca un ascenso

En nuestra carrera profesional, los ascensos son una manera de saber que hemos progresado en nuestra línea de carrera y que hemos adquirido suficiente experiencia para poder tener nuevas responsabilidades o incluso autonomía para tomar nuestras propias decisiones.

Sin embargo, los ascensos no son siempre evidentes, algunos requieren de tiempo, de condiciones en el mercado y de aprobaciones que no están siempre sincronizadas al mismo tiempo. Es importante tomar en cuenta que esto no es culpa del empleado ni del jefe, sino que también responde a otras razones sobre las que ninguno de los dos tiene el control. Aun así, la falta de evolución en el trabajo es una de las principales razones que llevan a los empleados a dejar sus trabajos para poder buscar uno nuevo.

El proceso de la búsqueda de un ascenso puede ser desmoralizante para un empleado si no logramos comprender las razones por las que busca ser promovido. Es por ello que los líderes deben de indagar más allá lo que significa “ser promovido” para el empleado. Este concepto puede tener múltiples significados, ya sea ganar un mejor sueldo, tener más responsabilidad, tener mayor visibilidad, liderar un pequeño equipo, entre otras razones que no sabremos hasta que hagamos la pregunta.

| Fuente: Freeimages

En cada uno de estos casos, al conocer la razón más importante por la que un empleado busca ser promovido, podemos adaptar una solución para recompensar su buen desempeño en el caso que una promoción oficial no sea aprobada en un comienzo.

Por ejemplo, si significa tener responsabilidades de liderazgo, podemos hacerlo cargo de un equipo informalmente hasta que adquiera la experiencia para ser promovido. Si significa un mejor sueldo, podemos ofrecer un bono extra de recompensa por objetivos a mitad o a fin de año.

En muchos de estos casos, se podrá adoptar una solución a aquello que definen como una promoción en el trabajo. Además, el tener la oportunidad de ser escuchados hace que nuestros empleados más valiosos se sientan valorados, inclusive si un ascenso no es posible en el momento en el que lo piden.

