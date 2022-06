¿Qué hacer si tiene una mala relación con su jefe?

Mantener una buena relación con nuestro superior es muchas veces un requisito que muchos establecen para decidir si seguir en el puesto, por tanto, es casi un alivio cuando logramos compatibilizar con él o ella. No obstante, no siempre es el caso. En ocasiones, descubrimos nuestra relación al transcurrir de los meses o, en otras ocasiones, la dirección del departamento cambia y nuestro superior también. En estos casos, podría suceder que la relación con nuestro jefe no resulte como la esperábamos. Empecemos por descubrir la causa que origina esta presunta incompatibilidad y cómo podríamos abordarla.

Una razón podría ser el diferente enfoque a la resolución de problemas que habría entre usted y su superior. Por ejemplo, usted podría ser una persona que explora soluciones que requieren flexibilidad, mientras que su jefe podría buscar soluciones con un grado de apertura distinto. Así, el intercambio podría no ser fructífero si ambos buscan que el otro adopte su postura sin ceder al consenso. En este caso, es importante establecer la comunicación y hacer las preguntas adecuadas. Por ejemplo, aprender a escuchar e informar nuestra opinión podría ayudar a su superior a entender sus necesidades o permanecer abierto a sus sugerencias. Otro problema podría ser la diferencia entre las tareas en las que usted cree que debería enfocarse y lo que su superior considera. Cuando esto sucede, podría recibir críticas o comentarios negativos por trabajar en lo que el superior no lo tome como prioridad. En este caso, cabría elaborar una lista de actividades con las cuales sentarse a discutir con su superior a fin de determinar los grados de importancia, buscando encontrar un consenso entre ambos, cediendo cuando necesario, y explicando por qué se deberían considerar sus puntos de vista.

| Fuente: Unsplash

Es importante crear un ambiente de trabajo agradable en el que se comprenda con sus pares y donde tenga una relación estable con su jefe, aún si no consideraría tomar un café con él saliendo del trabajo. Mantenga la mente abierta y busque aprender de cómo una persona distinta a usted afronta las situaciones en el día a día.

