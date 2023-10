Frieda Nachtigall muestra su arte en una exposición donde las mujeres son las protagonistas [VIDEO]

Desde el jueves 26 hasta el domingo 29 de octubre, 'Los Inkas Golf Club', en el distrito limeño de Surco, albergará una exposición de pinturas y esculturas realizada exclusivamente por 35 artistas mujeres, entre ellas la destacada artista plástica Frieda Nachtigall, quien presenta tres muestras de toda su obra.

Se trata de Luz Mía, Madame Butterfly y La soñadora, piezas que cuentan con una energía visual que despierta la imaginación y la fantasía del espectador. Cada una ha sido el fruto de aproximadamente una semana de trabajo.

"A mí me encantan pintar solamente personajes, porque le pongo fantasía, casi todas son mujeres. Los hombres no me salen bien", sostiene Frieda con 40 años de carrera artística y más de 10 exposiciones en su haber.

Ella pasó su niñez en El Olivar y estudió diseño en la ciudad de Los Ángeles, en California. Descubrió la pintura como una herramienta de expresión, y hasta hoy sigue desarrollando su estilo en cursos continuos en Nueva York, Miami y París.

Más obras destacadas

La exposición no solo destaca el talento de Frieda Nachtigall, sino que también ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar una variedad de estilos y expresiones de tres artistas como Carla de Feudis, Marilú Dávila y Macky Manzur, quienes ofrecen una propuesta interesante.

Desde pinturas que capturan la belleza de la naturaleza hasta esculturas que desafían la percepción, esta exhibición promete ser una experiencia enriquecedora para todos los amantes del arte.

Exposición de la escultora y fotógrafa Carla de Feudis

Detalle:

DJ Dog- Fotografía impresion facemount Ash - escultura de bronce pintado Escultura de madera y resina



Carla de Feudis, artista autodidacta multidisciplinaria, fotógrafa, escultora y ceramista en continua búsqueda de nuevas formas y procesos. Amante de la naturaleza. | Fuente: RPP

Exposición de Marilu Davila (óleo sobre lienzo)

Títulos de las obras:

Raíces Mis choclos Pirámide

Exposición Macky Manzur (tecnica mixta sobre lienzo)

Títulos de las obras: