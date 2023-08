CPL: la Ley del Libro vence en octubre y los precios incrementarían afectando al público

Tras el fin de la FIL Lima 2023, Antonio Moretti, gerente general de la Cámara Peruana del Libro (CPL), está satisfecho con la acogida que ha tenido la feria ya que ha albergado a más de 400 mil personas. "Hemos hecho lo posible para que sea la mejor experiencia dentro del recinto", comentó en Las cosas como son, con Fernando Carvallho.

Sin embargo, tocó un tema importante: La Ley del Libro. Este año, se evidenció que los peruanos quieren leer siempre y cuando los libros sean interesantes y accesibles para ellos. Además, hay una profusión de editoriales privadas e institucionales, como fondos editoriales de universidades, y muchas otras que han presentado libros en el mencionado evento.

¿En qué situación legal se encuentra la Ley del libro? “En principio, si bien muestra una serie de beneficios tributarios, deberíamos entender la ley como beneficiosa para el derecho al acceso de la lectura. Dentro de todas estas características, hay dos que caducan el 15 de octubre: la exoneración tributaria del IGV y el reintegro tributario del IGV por la producción editorial. No tenemos IGV en la venta, pero sí en la producción, entonces es un sistema trunco en los beneficios", comentó Antonio Moretti a RPP Noticias.

El gerente general de la CPL aseguró que, si se pierde esos beneficios, no solo hay incremento en los precios, sino que es una tendencia mundial de que los libros no tengan IGV. Si hay una ley dada hace 3 años de fortalecer este derecho, cada una de esas características se deben mantener, no reducir, si dura tres años, es contradictorio en su naturaleza. "Es un estímulo que esté exonerado del IGV. Lo que pedimos es la inafectación de estos impuestos al libro para que dentro de tres años no pidamos lo mismo".

"Tenemos el apoyo del Mincul, falta el MEF"

Hasta el momento, hay dos proyectos de ley por bancada dentro del Congreso. Tienen el apoyo del Ministerio de Cultura y hay una conversación pendiente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Cabe resaltar que el ministro de Economía visitó la FIL Lima 2023 y, según Moretti, lo disfrutó. Además, "ese día firmó el libro de Yo apoyo a la Ley del Libro".

"Queremos concretar con el proceso de que la Mesa directiva del Congreso priorice el proyecto de ley. Vendría de la comisión de Cultura y Economía. Como es tributario, Economía tiene que pronunciarse sobre este aspecto. Tiene que estar ya sobre la mesa, antes del 15 de octubre", finalizó.

En la FIL Lima 2023, hubo 30 stands dedicado a niños, para Moretti, es importante inculcar la lectura en los menores: "Si no ponemos énfasis a los niños, no vamos a tener lectores mañana. Los niños van a creer que todo está en lo digital".

¿Qué dice la Ley del Libro?

La Ley del Libro (Nº 31053) se aprobó con el objetivo de reconocer y fomentar el derecho a la lectura y promover el libro. Algunas de las principales medidas establecidas son: