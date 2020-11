El Conde de Lautréamont, seudónimo de Isidore Ducasse, falleció un 24 de noviembre de 1870. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Alejandro Prieto

Pregunte usted en Francia por un poeta maldito y le hablarán, muy probablemente, de Arthur Rimbaud. Pocos responderán a la cuestión con el rimbombante nombre del Conde de Lautréamont, una figura en la que un puñado de investigadores franceses sigue escarbando con la esperanza de sacarlo del olvido.



Por su impacto en los artistas del surrealismo, no sería justo decir que el francouruguayo Isidore Ducasse (Montevideo 1846 - París 1870), más conocido como Conde de Lautréamont, es un extraño absoluto.



Su obra más prestigiosa, el satánico y maléfico libro de "Los Cantos de Maldoror", ha sido editada dos veces en la reconocida Pléiade y se le considera además el precursor del surrealismo, maestro de autores como Dalí, Breton, Magritte y, en otros ámbitos, César Aira, Modigliani o Man Ray.



Pero el gran público no lo tiene al mismo nivel que otros de sus contemporáneos, en parte por su prematura muerte pero también por la incomodidad de su obra principal, un canto al mal y a los impulsos más crueles del hombre.



"La mayoría de personas que se interesan por él lo hacen por su aura de poeta maldito, pero esta idea solo reposa en el desconocimiento de su biografía y en que los primeros escritores que lo descubrieron trataron de explicar su obra dándole una biografía y añadiendo que había muerto loco a los 24 años, pero no hay nada que permita establecer que realmente lo estuviera", explicó a EFE Kévin Saliou, director de la revista anual Cahiers de Lautréamont.



"Los cantos de Maldoror" fue la ópera prima del joven franco-uruguayo Isidore Ducasse, que en adelante sería conocido como Conde de Lautréamont.

UN 150 ANIVERSARIO SIN FESTEJOS EN FRANCIA



Saliou, que preside además en Francia la Asociación de Amigos Pasados, Presentes y Futuros de Isidore Ducasse, deberá conformarse en este mes de noviembre, cuando se cumplen 150 años de su fallecimiento, con celebrar la efeméride con la publicación de la segunda edición de esta revista de investigación.



Las celebraciones en Francia han tenido que ser anuladas por el confinamiento nacional, y han quedado pospuestas para el próximo año, mientras que sí tienen lugar eventos en Montevideo (Uruguay), donde las aportaciones de los investigadores franceses son muy apreciadas.



"Gracias a la renovación de los vínculos con investigadores uruguayos y argentinos hemos podido comprender cosas que no entendíamos. Sabemos mucho más sobre sus relaciones familiares, el frente que más se ha desarrollado en los últimos años", señaló a EFE por su parte el investigador francocanadiense Michel Pierssens.



Las últimas investigaciones han podido establecer ciertas alusiones biográficas en "Los Cantos de Maldoror" y algunas relaciones personales, aunque quedan huecos sobre los círculos hispanos que el poeta frecuentó en París y un par de años de su corta biografía permanecen en blanco.



Pero, sobre todo, persiste la duda sobre cómo interpretar su obra. ¿Al pie de la letra o desde el sarcasmo?



PRECURSOR Y REFERENTE DEL SURREALISMO



"Lautréamont tenía la convicción de que la literatura debía abandonar el lloriqueo y devolver a los lectores al bien y a la moral, es lo que vemos en su poesía al contrario que en 'Maldoror', y esto explica por qué sus cantos no fueron bien entendidos", dijo Saliou, que lo describe como un joven ambicioso que introdujo prácticas literarias casi posmodernistas.



De ser cierta esa visión moralista de su obra, su reputación de poeta rebelde quedaría obsoleta y también el anzuelo con el que pican muchos lectores. En cambio, tal vez ayudaría a que se borrara el velo de vergüenza que significa para muchos hablar de su obra.



"A Ducasse no sabemos cuándo hay que tomarlo en serio o cuándo se está riendo de nosotros, y esto hace muy difícil las explicaciones. Hay pocas personas que hablen de él y pocos trabajos universitarios sobre su figura", aduce Saliou.



Los investigadores siguen también la pista que lanzó el uruguayo Hebert Benítez Pezzolano sobre la posible homosexualidad del autor.



Fotografía de un retrato del artista Isidore Ducasse, hecho por Guillermo Stoll, durante la exposición "Lautréamont, el montevideano".

Pierssens señala que es una posibilidad que debe aún ser estudiada pero que abre la ventana a nuevas realidades biográficas y a otra dimensión de su obra.



En este campo, Saliou trató de esclarecer la pista en los archivos de la Policía Municipal de París, que llevaba una férrea vigilancia de los homosexuales durante el Segundo Imperio. No encontró su nombre pero sí pudo reconstruir el modo de vida de homosexuales de su época.



"Me di cuenta de que los lugares que frecuentaba eran los mismos que encontramos en 'Los cantos de Maldoror'. Él se instaló en París en el barrio de la Bolsa, no sabemos por qué, pero resulta que era uno de los puntos clandestinos de la vida homosexual en la ciudad, evocados en el sexto canto", dice Saliou.



Pese al rechazo que aún puede causar Lautréamont, en Francia aún confían en que el gran público quite el polvo a su breve bibliografía y en su potente capacidad de crear seguidores una vez se deja de lado la aprensión.



"Todo el que aborda su obra por primera vez queda sorprendido por la fuerza, la originalidad de las imágenes y el misterio de este texto. Hay una gran potencia literaria y un formidable enigma que persiste, dos excelentes razones para encariñarse con Lautréamont, a quien solo comprenderemos mejor si entendemos a Isidore Ducasse", defendió Pierssens. (Con información de EFE).