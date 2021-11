Marco Martos reúne en un solo volumen sus poemarios "Carpe diem" y "El silbo de los aires amorosos". | Fuente: Gambirazio Ediciones

Este martes 30 de noviembre, el poeta Marco Martos presentará en la Feria del Libro del Bicentenario su libro "Carpe diem/El silbo de los aires amorosos", que reúne dos poemarios de su producción que publicó a fines de los años setenta y principios de los ochenta.

La cita es en el auditorio Chabuca Granda, a las 3 p.m., durante el encuentro cultural que viene desarrollándose en el Parque Kennedy, en el distrito de Miraflores. Acompañarán al autor peruano, la poeta Alessandra Tenorio, el poeta Julio Fabián y el editor Juan Carlos Gambirazio.

Como se recuerda, la Feria del Libro del Bicentenario se realizará hasta el 1 de diciembre. En su espacio, reúne a 15 personalidades del exterior, más de 100 stands, 120 expositores (libreros, distribuidores y editores) y 140 actividades culturales.

Para el cierre del evento, se presentará la cantante y compositora colombiana, nominada al Latin Grammy, Victoria Sur.

"Carpe Diem" y "El silbo de los aires amorosos", dos poemarios emblemáticos en la poesía de Marco Martos. | Fuente: Gambirazio Ediciones

Marco Martos por partida doble



En 1979, el poeta Marco Martos publicó "Carpe diem", su cuarto libro. En sus páginas, presentó a un vate ya consolidado, con una voz que se revelaba experimentada, plenamente consciente de su trabajo con la palabra.

"El silbo de los aires amorosos" aparece en 1981, y es un breve compendio de trece poemas, que se publicó junto a "Carpe diem". Se trata de una obra, según un comunicado de prensa de la editorial Gambirazio, "que palpita, un libro que aborda el amor desde sus más diversas formas".

De acuerdo con la escritora Susan Lobato Hoyos, quien colabora con la nueva edición del libro, esta publicación refleja "la entrega absoluta hacia el ser amado y también ese recuerdo de un lugar donde yacemos intactos, apartado del tiempo y el dolor".

Marco Martos celebró este 29 de noviembre sus 79 años. Es presidente de la Academia Peruana de la Lengua, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y exdecano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de dicha casa de estudios.



Ha publicado más de veinte libros de poesía, entre los que destacan "Casa nuestra", "Cabellera de Berenice", "Cuaderno de quejas y contentamientos", "Caligrafía china", "Máscaras de Roma" y "Donde no se ama", entre otros.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.