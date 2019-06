Leila Guerriero, Gustavo Guerrero y Rosa Montero. | Fuente: Composición propia en base a imágenes de Flickr.

La FIL LIMA 2019 se ha consolidado como el evento editorial más grande y prestigioso de nuestro país, con más de 23 años celebrándose. Durante dos semanas, esta gran reunión cultural convoca a amantes de la literatura, editores y escritores, en sus 160 stands y cientos de ejemplares a la venta.

Este año, el invitado de honor será el ganador del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, a quien se le rendirá homenaje por su trayectoria literaria. El autor de “La ciudad y los perros” contará con una delegación de escritores que estará presente en el evento cultural. Conozcamos de quiénes se trata.

1. GIOCONDA BELLI

La poeta y novelista de nacionalidad nicaragüense se encuentra entre las escritoras latinoamericanas más leídas de América y Europa. Su novela “El infinito en la palma de la mano” le mereció el Premio Sor Juana Inés de la Cruz y “La mujer habitada”, el Premio de los Libreros, en Alemania.

Gioconda Belli | Fuente: Flickr | Fotógrafo: Jorge Mejia Peralta

2. ÁLVARO VARGAS LLOSA

Periodista, escritor y conferencista, es actualmente coordinador del Consejo Empresario de la Fundación Internacional para la Libertad. Entre sus libros más destacados se encuentran “El diablo en campaña”, “La contenta barbarie” y “Tiempos de resistencia”, entre otros. Además, es colaborador de la revista Forbes, el Wall Street Journal, el diario ABC de España y “La tercera” de Chile.

Álvaro Vargas Llosa | Fuente: Flickr

3. GUSTAVO GUERRERO

El escritor, poeta, profesor y ensayista venezolano ha publicado los poemarios "La sombra de otros sueños” y “Círculo del adiós”, así como los ensayos “La estrategia neobarroca”, “Itinerario” y “Teorías de la lírica”, entre otros. Actualmente enseña literatura y cultura hispanoamericanas contemporáneas en la Universidad de Cergy-Pontoise, en París; y en el Instituto de Estudios Políticos de Saint-Germain-en-Laye.

Gustavo Guerrero | Fuente: Flickr

4. SERGIO RAMÍREZ

Natal de Nicaragua, es escritor, abogado y periodista. En el 2017, se convirtió en el primer centroamericano en ganar el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes y sus libros, entre ellos “Un baile de máscaras” y “Castigo divino” han sido traducidos a más de quince idiomas. Actualmente es director de la revista electrónica “Carátula”.

Sergio Ramírez | Fuente: Flickr

5. HEDY HABRA

Poeta, profesora, escritora y narradora. Tiene un doctorado en Literatura Hispanoamericana por la Westerns Michigan University, en donde dicta actualmente cursos de español y literatura. Además, es especialista en la obra de Vargas Llosa y ha escrito numerosos ensayos y artículos sobre la obra de Vargas Llosa.

Hedy Habra | Fuente: Carruaje de pájaros

6. EFRAÍN KRISTAL

Es catedrático de Literatura Comparada de la Universidad de Californa (UCLA) y, al igual que Hedy Habrá, ha publicado diversos ensayos académicos y libros dirigidos a la obra de Mario Vargas Llosa. Además, otras de sus áreas de investigación son la traducción y la estética.

7. ROSA MONTERO

La escritora española se convirtió en noticia la semana pasada, luego de firmar -junto a decenas de escritoras internacionales- un manifiesto en el que muestran su descontento con la disparidad de género “que rige en la mayoría de eventos culturales y literarios en América Latina”, en respuesta a la poca representación femenina en la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa de Guadalajara, México.

Montero es periodista, escritora y su producción literaria es extensa y variada: ha publicado novelas, ensayos, cuentos para niños y hasta trabajó en un guion para una serie de televisión. Obras como “Crónica del desamor” y “Lágrimas en la lluvia” le han dado diversos premios, como el de la Crítica de Madrid, entre otros.

Rosa Montero | Fuente: Flickr

8. RUBÉN GALLO

Profesor y escritor mexicano quien, tras estudiar en la Universidad de Yale (en donde recibió su B.A en inglés y en la Universidad de Columbia, en donde obtuvo su Ph.D. en el mismo tema de estudio. Actualmente, se encuentra trabajando en su siguiente publicación: “Cuba: una nueva era”.

Rubén Gallo | Fuente: Mackler Studios, 2012. | Fotógrafo: Carly Otness,Mackler Studios

9. DANIEL LEFORT

El traductor, investigador y escritor francés es especialista en literatura peruana del siglo XX y se ha encargado con los años de difundir la obra de Vargas Llosa. Es, además, uno de los editores científicos de la Obra poética completa de César Moro, poeta peruano.

10. ELENA GUICHOT

De nacionalidad española, es investigadora, escritora y profesora. Se especializa en la obra del Nóbel peruano y en la lengua y cultura hispánica, lo que la ha llevado a publicar los libros “La dramaturgia de “Mario Vargas Llosa: contra la violencia de los años ochenta”, “La imaginación a escena” y “Vargas Llosa en escena”. Sus textos han sido publicados en varios países.

11. LEONARDO PADURA

Periodista, escritor y guionista de cine cubano, es autor de más de 20 títulos traducidos a más de 26 lenguas. Sus obras le han merecido diversos premios, como el Premio Princesa de Asturias de las Letras, el Premio Roger Caillois y el Premio Nacional de Literatura de Cuba. La serie de televisión “Las cuatro estaciones”, basada en cuatro de sus novelas, obtuvo el Premio Platino a la mejor miniserie Iberoamericana en el 2016.

12. HÉCTOR ABAD FACIOLINCE

Es escritor y periodista colombiano ha traducido al español la obra de diversos autores italianos, entre ellos Umberto Eco, Italo Calvino y Primo Levi. Actualmente es columnista y asesor editorial del diario El Espectador. De igual forma colabora con #El País” y otros medios internacionales.

Héctor Abad Faciolince | Fuente: Flickr

13. LEILA GUERRIERO

Periodista, escritora, editora y profesora argentina, quepublica su trabajo en diversos medios de América Latina y Europa como La Nación, la revista Rolling Stone, El Mercurio, Gatopardo y El País, entre otros. Actualmente es profesora en la Fudnación de Nuevo Periodismo Iberoamericano y forma parte de su consejo rector desde el 2018.

Leila Guerriero | Fuente: Flickr

14. ARTURO FONTAINE

El novelista y poeta chileno, es autor de “La vida doble”, publicada por la Universidad de Yale y aclamada por la crítica. Es director de la Cátedra de Humanidades de la Universidad Digo Portales, profesor de filosofía del arte de la Universidad de Chile y miembro del directorio del Museo de la Memoria.

15. ANDRPES OPPENHEIMER

Estudió en la Universidad de Buenos Aires y luego estudió una maestría en Periodismo en la Universidad de Columbia. Ha escrito artículos para The Washington Post, The New York Times y El País, entre otros medios internacionales.

Andrés Oppenheimer | Fuente: Flickr

16. DANIEL MORDZINSKI

A diferencia de los demás invitados, Daniel es fotógrafo y trabaja desde hace cuarenta aos en un ambicioso “atlas humano” de la literatura iberoamericana, por lo que ha tenido el trabajo de retratar a sus exponentes más relevantes. Sus fotografías son expuestas con frecuencia en los museos más importantes de América Latina.

Daniel Mordzinski | Fuente: Flickr

17. CARLOS ALBERTO MONTANER

El cubano es escritor y periodista, y comenta semanalmente en radios de diversos países, además, es analista de CNN en español. Ha publicado los ensayos “Los países latinoamericanos y la cultura occidental” y “La libertad y sus enemigos”, entre otros. Este año publicará sus memorias bajo el título “Sin ir más lejos”.

18. JUAN JESÚS ARMAS MARCELO

El español es ensayista y novelista y miembro de diversas instituciones de la Asociación de Academias de la Lengua Española y director de la Cátedra Vargas Llosa. Sus obras, además, lo han hecho ganar el “Premio Galdós de novela”, el “Premio Internacional Ciudad de Torrevieja” y el “Premio Internacional Plaza y Janés”.

19. MARIBEL LUQUE

Es directora literaria de la Agencia Literatura Carmen Balcells.

20. GLORIA GUTIÉRREZ

Como Luque, es directora literaria de la Agencia Literatura armen Balcells.