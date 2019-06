Mario Vargas Llosa, el Nobel peruano, será el gran homenajeado de la FIL Lima 2019. | Fuente: AFP

Mario Vargas Llosa nació en Arequipa el 28 de marzo de 1936; y, pese a que pasó sus primeros ocho años lejos del Perú durante su infancia, jamás rompió su vínculo con nuestro país. Este fuerte lazo quedó claro cuando el escritor recibió el máximo premio de las Letras: el Nobel de Literatura. "Al Perú yo lo llevo en las entrañas porque en él nací, crecí, me formé y viví aquellas experiencias de niñez y juventud que modelaron mi personalidad, fraguaron mi vocación y porque allí amé, odié, sufrí y soñé. Lo que en él ocurre me afecta más, me conmueve y exaspera más que lo que sucede en otras partes. No me lo he buscado ni me lo he impuesto, simplemente es así", dijo notablemente conmovido al mencionar a su patria durante su discurso de aceptación. Al pasar su infancia y adolescencia en Piura (después de una estadía en Cochabamba en Bolivia), junto a sus abuelos maternos. Mario Vargas Llosa descubrió su pasión por la literatura. esto lo llevó a enfrentar a su padre, Ernesto, a quien recién conoció a los 14 años. Su prima Gladys Llosa recuerda cómo vivió el escritor aquella época. "Las órdenes pasaron a ser de la bondad y el cariño al respeto, el orden de Ernesto, él (Mario) sufrió grandemente. Y fue terrible, fue un caos para él", contó.

Su ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar Derecho y Literatura marcó su interés político, afán que en 1990 lo llevó a postular a la Presidencia. Su derrota lo impulsó a convertirse en un escritor del mundo. Para él, la posteridad es incierta.

"Si pudiera eligir (cómo me recordarán), pero no se puede elegir a ese respecto. Me gustaría ser recordado, fundamentalmente, como escritor, por los libros que he escrito. Aunque digamos, uno no sabe en qué forma va a ser recordado, si es que va a ser recordado. No creo que sea una preocupación central en mi vida la posteridad", comentó el Nobel en una entrevista con BBC Mundo.

En los últimos cuatro años, la vida del Nobel cambió: pasó de ser un miembro honorario de la Realeza Española a un 'socialité', gracias a su relación con Isabel Preysler, que lo considera un hombre cosmopolita e inteligente.

"Es una persona muy inteligente pues te sabe presentar las cosas, introducirte en un mundo nuevo para que tú lo recibas muy facilmente y lo entiendas", dijo Preysler.

Con 83 años y una carrera literaria vigente, Vargas Llosa será el homenajeado de la Feria Internacional del Libro de Lima, que se realizará del 19 de julio al 4 de agosto en Jesús María.