Es considerado como uno de los mayores representantes de la comunidad peruano-japonesa en la literatura. | Fuente: Facebook

El escritor peruano Augusto Higa falleció a los 77 años, confirmó su familia y allegados del autor de Que te coma el tigre. No se han dado más detalles acerca de su deceso, pero algunas personas han lamentado la noticia a través de redes sociales.

"Con suma tristeza les informo que el gran Augusto Higa Oshiro, el maestro, mi maestro, ha partido físicamente. Su señora me ha confirmado la noticia", escribió el usuario Diego Bardález a través de Twitter.

Augusto Higa estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; formó parte de la generación del setenta y del Grupo Narración, junto a escritores como Antonio Gálvez Ronceros, Gregorio Martínez y Oswaldo Reynoso, con quienes cultivó una gran amistad.

Además de ser autor de 'Que te coma el tigre', también escribió algunos cuentos como La casa de Albaceleste (1987), Okinawa existe (2013) y otras obras del mismo corte que fueron publicadas en un volumen titulado Todos los cuentos (2014).

También es autor de las novelas como Final de El Porvenir (1992), La iluminación de Katzuo Nakamatsu (2008, reeditado en 2015), Gaijin (2014), Saber matar, saber morir (2014); y el libro testimonial Japón no da dos oportunidades (1994).

Ganó el Premio José Watanabe Varas de la Asociación Peruano Japonesa por su libro de cuentos 'Okinawa existe' en el 2012. También se hizo acreedor del Premio de Novela Breve de la Cámara Peruana del Libro 2014 con su libro 'Saber matar, saber morir'. El 2016, la misma institución le otorga el Premio FIL Lima en homenaje a su destacada trayectoria, también fue reconocido como Personalidad Meritoria de la Cultura por el Ministerio de Cultura (2017).

Qué lamentable noticia. Que descanse en paz, don Augusto Higa. Lo extrañaremos mucho.🌟 https://t.co/aZT8cO5rth — Cris Vilchez Hurtado (@kensellaCris) April 28, 2023

Su última entrevista a RPP Noticias

En mayo de 2021, desde su casa, a través de una llamada telefónica, Augusto Higa confesó a RPP Noticias que la pandemia de la COVID-19 hizo "más dificultosa la vida". Pasear por su querido Centro de Lima, comer en un restaurante, comprar en el mercado, asistir a "una entidad pública a armar un papeleo"... todas sus actividades cotidianas se vieron canceladas.

"Nos ha aislado tremendamente, porque yo, por ejemplo, no recibo amigos, los compañeros que antes tenía ya no vienen", dijo el narrador niséi, ganador del Premio de Novela Breve Cámara Peruana del Libro 2014 por su novela Saber matar, saber morir. Pero si algo no ha frenado la crisis sanitaria son sus ánimos para continuar pergeñando relatos, aunque ahora, pese a tener cuatro cuentos inéditos que continúa corrigiendo, está "más preocupado por la lectura que por la escritura".



"Me siento con más tiempo para leer que para escribir. Escribo ya muy poco, salvo los diarios nada más, los apuntes personales, pero no tanto literatura. (...) Los escribo para mí mismo, son cuadernos en los que uno busca su equilibrio personal, apuntes de desahogo que no tienen ninguna validez literaria", contó con su voz pausada.

El regreso del tigre

Augusto Higa publicó su primer libro, Que te coma el tigre, en 1977. Una colección de seis cuentos que la editorial Planeta ha reeditado dentro de su Colección Imprescindibles, y que aborda la violencia en los barrios periféricos de la Lima setentera -La Victoria, Breña, entre otros- desde la mirada de muchachos "esquineros".



Escritos entre 1969 y 1974, los relatos de Que te coma el tigre tuvieron una buena recepción y acogida crítica el año de su publicación, según recordó Higa. "Prácticamente me entrevistaron en todos los diarios de la época. Recuerdo que fui felicitado por amigos y profesores de San Marcos, y se vendieron casi todos los ejemplares de ese título que yo mismo financié con mi bolsillo", comentó el escritor.

¿Cómo surgió el título Que te coma el tigre?

El título era una canción [del colombiano Diomedes Díaz] que tenía como letra "Lo que tú quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre". Pero cuando le puse ese título, el diseñador que hizo la carátula me dijo que era demasiado largo, entonces lo recortó y quedó Que te coma el tigre. Un caratulista tituló mi libro (ríe).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 23 SUCCESSION: ¿Qué tal nos pareció el primer capítulo de esta última temporada?

¡Volvió Succession! La aclamada serie de HBO estrenó el primer capítulo de su cuarta y última temporada. Renato León conversó con Astrid Abanto, una seriéfila, cinéfila y, además, fans de este podcast, para analizar lo que les dejó este primer episodio. Si ya la viste, dale play para ver si concuerdas con ellos.