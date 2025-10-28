Jarana por el Día de la Canción Criolla 2025: fiestas y conciertos para celebrar nuestra tradición peruana

Entre guitarras, cajones y platos típicos, limeños y provincianos disfrutan de una fecha donde la música une generaciones y mantiene viva una de las tradiciones más queridas del país.

Este 31 de octubre, en la celebración del Día de la Canción Criolla, la ciudad de Lima se convierte en un gran escenario donde la jarana, los valses y la marinera se mezclan con eventos para todos los gustos. En barrios tradicionales como Barranco, se han programado shows, brindando una experiencia cálida y festiva para toda la familia.

Al mismo tiempo, en las provincias del país también florecen celebraciones que honran la música criolla peruana. En diversas plazas y espacios culturales regionales se desarrollan peñas y recitales con intérpretes de la tradición, permitiendo que la identidad criolla se viva tanto en la capital como en los rincones del país.

¿Qué conciertos hay en Lima por el Día de la Canción Criolla 2025?

Eva Ayllón

“Eva Ayllón celebra este 30 y 31 de octubre el Día de la Canción Criolla con un espectáculo que trae la mejor selección de nuestra música peruana”. Entradas en Teleticket.

Fecha: jueves 30 y viernes 31 de octubre

Hora: 10 p.m.

Lugar: Centro De Convenciones Bianca - Av. Grau 135, Barranco

Lucía con el alma

"Este 31 de octubre, Lucía de la Cruz con su show completo: 1 hora y media, músicos y coros en la Estación de Barranco a las 10:30 p.m. Y para seguir festejando 1 hora más con Jarana Criolla en vivo con Nahomi Chávez”. Entradas en Teleticket.

Fecha: viernes 31 de octubre

Hora: 10:30 p.m.

Lugar: La Estación de Barranco - Av Pedro de Osma 112 - Barranco

Fiestas en Lima por el Día de la Canción Criolla 2025

Almuerzo Show - Dia De La Canción Criolla

“Celebramos el Dia de La Canción Criolla en el corazón de Surco. Presentación estelar de Los Kipus de Paco Maceda Jr y Los Hermanos Castro con Shesira y Lucho Castro. Disfruta de un exquisito almuerzo con una variedad de platos criollos y celebrar esta fecha especial de nuestra música”. Entradas en Teleticket.

Fecha: viernes 31 de octubre

Hora: 1 p.m.

Lugar: Restaurant Turístico El Rosedal – Jr. Batalla de Ayacucho 290, Surco

Tributo Internacional a la Música Criolla

“Patio Jarana celebra el Día de la Música Criolla con este tributo bajo la dirección de Coco Linares, con Cotito, en el cajón, Las herederas de Carmencita Lara y un show sorpresa con Alejandro Sanz y Gian Marco de 'Yo Soy', quienes cantarán música criolla y los clásicos temas de su repertorio”. Entradas en Joinnus.

Fecha: viernes 31 de octubre

Hora: 7 p.m.

Lugar: Patio Jarana (Pasaje Antonio Polo 734, Pueblo Libre)

Homenaje a la canción Criolla

“Arequipa celebra a lo grande en el ‘Homenaje a la canción criolla’ junto a Lucía de la Cruz, Los Embajadores Criollos y Valerio Rueda (con todos los éxitos de Iván Cruz)”. Entradas en Joinnus.

Fecha: jueves 30 de octubre

Hora: 7 p.m.

Lugar: Teatro Municipal de Arequipa (Calle Mercaderes 239)

Viernes criollo

“Celebrando el Día de la Canción Criolla se juntan grandes exponentes de éste genero, nuestra querida Lucía de la Cruz una leyenda viva de la música peruana presente en esta celebración con todos sus éxitos en un mano a mano de otros grandes referentes como son Los Ardiles. Además, de artistas invitadas estarán las espectaculares Hijas del Sol Perú”. Entradas en Teleticket.

Fecha: viernes 31 de octubre

Hora: 8 p.m.

Lugar: Restaurant Turístico La Flor De La Canela - Av. Nicolás Arriola 155 cruce con Av.Javier Prado - Sta. Catalina

Eventos culturales por el Día de la Canción Criolla 2025

Estampas Criollas

“Continuando con las celebraciones por sus 30 años de trayectoria y como antesala a las conmemoraciones por el Día de la Canción Criolla, el Coro Nacional de Niños presenta Estampas Criollas. En esta producción, los más de 100 niños coreutas liderados por la maestra Mónica Canales, interpretarán un variado programa que alternará escenas de danza, jarana, carnaval y pregones, así como un homenaje a las y los embajadores del criollismo peruano”. Entradas en Teleticket.

Fecha: jueves 30 de octubre

Hora: 8 p.m.

Lugar: Gran Teatro Nacional - Av. Javier Prado Este N° 225, San Borja

Cascarón Criollo

“Es un espectáculo que celebra lo mejor de la canción criolla: clásicos de nuestro repertorio interpretados con humor, pasión y un guiño contemporáneo por los actores y cantantes Mathias Spitzer e Italo Maldonado. Acompañados por músicos en vivo, estos dos artistas se lanzan a redescubrir nuestro repertorio criollo con la energía de quienes lo heredan y la irreverencia de quienes se niegan a dejarlo morir. Entre valses y tonadas memorables, Mathias e Italo no solo rinden homenaje a los clásicos, sino que también comparten—con humor, nostalgia y mucho sabor—su propia forma de ver y vivir la música criolla: con irreverencia, cariño y pasión. Un espectáculo entrañable y divertido, en el que la música criolla cobra nueva vida… aunque sea desde su cascarón”. Entradas en Teleticket.

Fecha: jueves 30 de octubre

Hora: 8:30 p.m.

Lugar: La Estación de Barranco - Av Pedro de Osma 112 - Barranco

Amores de peña

“En una peña limeña, tres almas heridas por el amor se cruzan sin saber que comparten más que una mesa reservada: frustraciones, desengaños y un anhelo silencioso de conexión. Él, un romántico empedernido; Ella, fuerte y desencantada; Víctor, el carismático anfitrión que es testigo y cómplice de sus historias. Entre canciones criollas, Piscos y recuerdos, los protagonistas desnudan sus emociones, cuestionan sus decisiones pasadas y descubren que quizás el amor no se ha ido, solo estaba esperando en la mesa equivocada”. Entradas en Teleticket.

Fecha: jueves 30 de octubre

Hora: 8 p.m.

Lugar: La Estación de Barranco - Av Pedro de Osma 112 - Barranco

El comentario económico del día Cómo celebrar las fiestas de finales de octubre Día de la Canción criolla y Halloween sin pasarnos de nuestro presupuesto? En octubre, celebraciones como el Día de la Canción Criolla y Halloween nos invitan a disfrutar con amigos y familia, pero también pueden representar un reto para nuestro bolsillo. Afortunadamente, con un poco de planificación, es posible participar en ambas fiestas sin descuidar el presupuesto. Leer más Compartir El comentario económico del día Share 00:00 · 00:00