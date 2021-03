FMS Perú 2020-2021: Litzen y Choque son los descendidos de la primera temporada. | Fuente: Composición

Este sábado 20 de marzo se llevó a cabo la batalla entre Litzen vs New Era y Choque vs Strike. A pesar de que ya se sabía que el trujillano era el primer descendido de la primera temporada de la FMS Perú 2020-2021, aún nos quedaba saber cuál era el segundo.

Tras su duro enfrentamiento contra el representante del Callao, Choque se unió a Litzen y notablemente conmovido se despidió de la primera temporada.

Teniendo en cuenta las estadísticas, Choque terminó la liga con 11 puntos, tres victorias y seis derrotas, mientras que el intérprete de “Avenida 03”, con 7 puntos, una victoria y ocho derrotas. “Los voy a extrañar mucho, nos vamos a ver pronto, seguiré haciendo música, muchas gracias”, sostuvo Litzen. quien se despidió con la cabeza en alto de la FMS Perú 2020-2021.

JAZE Y STICK: LA LUCHA POR SER CAMPEÓN DE LA FMS PERÚ 2020-2021

Jaze y Nekroos se verán las caras en la jornada 9 de la FMS Perú 202-2021 y sus fanáticos han estado esperando este encuentro desde que inició la primera temporada de esta liga.

Falta muy poco para conocer al campeón de la Freestyle Master Series de nuestro país, sin embargo, nada está dicho aún. Como se recuerda, quienes se disputarán este título son Jaze y Stick, solo depende de ellos ganar sus respectivas batallas. Este último se enfrentará a Skill, una batalla que dará mucho de qué hablar.

El freestyle en el Perú ha crecido y ha puesto a nuestros representates en los ojos del mundo. Vive la emoción de esta y las otro cuatro batallas que quedan de la última jornada de la FMS Perú 2020-2021 el sábado 20 de marzo a partir de la 3:45 p.m. (hora peruana) por Urban Roosters.

