"Es un sueño hacer a la gente feliz": dueño de Maido y su emocionante discurso tras triunfo en The World's 50 Best 2025 [VIDEO]

Maido es orgullo peruano. El restaurante de Mitsuharu 'Micha' Tsumura se consagró como el mejor de todos este 2025 tras conocerse el prestigioso ranking The World's 50 Best realizado en una ceremonia este jueves 19 de junio en la ciudad de Turín, en Italia.

Luego de festejar con todo su equipo y tras un efusivo abrazo con Virgilio Martínez, dueño de Central, Micha Tsumura subió al escenario para dar unas palabras de agradecimiento a todo su equipo de Maido, así como a sus seguidores y fieles seguidores.

“Por favor, chicos de Maido. Sé que están viendo (este reconocimiento). Esto va para mi familia, mi padre, mi hermana. Muchas gracias”, señaló Micha mientras presentaba a los demás integrantes César Choy, Marjorie Flores y Mariana.

Seguidamente, el chef y empresario recordó la función principal de su restaurante Maido que está a vísperas de cumplir 16 años de fundación.

“Nuestro sueño nunca ha sido el de tener un premio, sino el de hacer a la gente feliz, de ofrecer hospitalidad. Creo que la gastronomía, la comida, la hospitalidad puede hacer cosas maravillosas, sueños realidad y hasta puede solucionar muchos problemas que parecen no tener solución”, sostuvo el cocinero.

Maido no solo fue elegido como el mejor restaurante del mundo por el ranking The World's 50 Best 2025. Minutos antes, el restaurante peruano, especializado en comida Nikkei, también logró el galardón a mejor restaurante en Sudamérica llevándose así los dos máximos reconocimientos por los que competía.

¿Qué otros restaurantes peruanos están en la lista de The World’s 50 Best?

Además del triunfo de Maido, la edición 2025 de The World’s 50 Best reconoció a otros tres restaurantes peruanos, consolidando a Lima como una capital culinaria de referencia internacional:

Kjolle (puesto 9): Dirigido por la chef Pía León, destaca por su propuesta basada en ingredientes autóctonos y sostenibles.

(puesto 9): Dirigido por la chef Pía León, destaca por su propuesta basada en ingredientes autóctonos y sostenibles. Mérito (puesto 26): Restaurante de cocina creativa con enfoque venezolano-peruano, liderado por Juan Luis Martínez.

(puesto 26): Restaurante de cocina creativa con enfoque venezolano-peruano, liderado por Juan Luis Martínez. Mayta (puesto 39): A cargo del chef Jaime Pesaque, combina técnicas contemporáneas con productos locales en una experiencia refinada.

Este logro no solo celebra a Maido, también consolida el auge de la cocina latinoamericana en el escenario gastronómico mundial.

“Maido también es el Perú”, destaca Micha Tsumura

Micha Tsumura declaró en RPP en junio de 2024 luego de quedar en el top 5 de los mejores restaurantes del mundo en la lista The World’s 50 Best.

En aquella oportunidad, el cocinero mencionó que el logro de Maido era para todo el Perú y que esta distinción ayuda a generar mucho más turismo y mejor la economía del país.

“Esto es un esfuerzo gigantesco porque estamos compitiendo contra el mundo. Eso también es Maido, (Maido) también es el Perú. Nos genera la sensación de alegría y orgullo. Este reconocimiento ayuda a que el Perú siga siendo líder vigente como restaurante, siendo el número uno en América Latina”, manifestó.

