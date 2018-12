Miss Vietnam, H'Hen Niê, acaparó la atención por su sencillez aunque no pudo llevarse la corona en el Miss Universo 2018. Terminado el certamen de belleza, ella regresó a su hogar donde sorprendió al público por su desprendimiento.

La joven, de 26 años, decidió donar el dinero con el que la premiaron (más de US$ 42.000) siguiendo el ejemplo de su madre. "Este premio es la cantidad más grande de dinero que he recibido. Mi mamá dijo que en el caso de que no lo ganara con trabajo duro, debería dar mi dinero a otros. Fue algo maravilloso que aprendí de mi mamá", escribió H'Hen Niê, Miss Vietnam, en Instagram.

Con ese dinero, espera ayudar a desarrollar su comunidad. Ella ha trabajado como voluntaria, en su país, para llevar educación a los niños y reuniendo fondos para enseñar a leer a adultos.

"Deseo cumplir mi promesa con mi amada comunidad, apoyando a niños pobres con becas y completar la campaña para construir bibliotecas más amigables, además de apoyar estudiantes mujeres alrededor del mundo", indicó Miss Vietnam, en Instagram.

EN SU HOGAR

En Instagram, se ha hecho popular una imagen de H'Hen Niê, junto a su madre, en su humilde hogar. La casa es de manera y a un lado hay una cocina de leña.

En este hogar creció la joven cuya juventud estuvo marcada por la pobreza. Ella estudió Finanzas Empresariales, carrera que costeó luego de trabajar un año como empleada doméstica.

Miss Vietnam se ubicó en el top 5 del Miss Universo 2018 siendo la ganadora Catriona Gray, representante de Filipinas.

Durante su participación, H’Hen Niê envió un mensaje a las mujeres que sufren discriminación y se ven obligadas a casarse muy niñas. A los 14 años, quisieron obligarla a casarse por tradición familiar. "Mis padres me dijeron que tenía que encontrar un marido y yo les dije que no, que iba a perseguir mis sueños", sostuvo.