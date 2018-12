Catriona Gray, Miss Filipinas, celebró el alzarse con la corona del Miss Universo 2018, el pasado domingo 16 en Tailandia. A su lado, estuvo su pareja el también modelo filipino-alemano Clint Bondad.

Él vivió minuto a minuto el certamen a través de su Instagram. Finalizada la ceremonia, se mostró entusiasmado por el triunfo de la nueva reina de belleza y recordó lo duro que trabajó la filipina durante el concurso.



"Dios mío, se acaba de volver real. Lo sabes, pero es diferente una vez que te das cuenta y estás ahí. Creo que ella se lo merece más que nadie", comentó al portal ABS-CBN. "Cuando el conductor dijo que todas trabajaron duro, yo grité y dije que ella fue la que trabajó más duro. Recuerdo cuántas horas, cuántas lágrimas puso... Ella se merece lo mejor”, agregó.

Pero ¿quién es el amor de Catriona Gray? Clint Bondad es un modelo y actor de 33 años; mientras que la nueva Miss Universo tiene 24 años. Ellos se conocieron en un elevador en Baguio (Filipinas) y, en julio, celebraron seis años de relación.

Clint le dedicó un emotivo mensaje por el aniversario, en Instagram, donde le agradecía a Catriona por haber estado con él en sus momentos más débiles. "Me has apoyado en mis momentos más débiles y también impediste que me convirtiera en un completo idiota. Eres la clase de mujer que un hombre como yo necesita: fuerte, perversamente inteligente y sin miedo de alzar su voz", escribió el modelo.

En el 2017 formó parte del programa de variedades musicales filipino "ASAP". Además ha aparecido en otros programas y comerciales.