La polémica fue parte del Miss Universo 2018 cuando Sarah Rose Summers (Miss Estados Unidos) se burló de sus compañeras H'Hen Nie (Miss Vietnam) y Rern Sinat (Miss Camboya) por no hablar inglés.

Después de que la norteamericana pidiera disculpas, las otras candidatas al certamen de belleza enviaron un mensaje de respeto, a través de Instagram, en el que se refieren indirectamente a la controversia sucedida.

"Mi amistad y hermandad en Miss Universo siempre se mantendrán en mi corazón. Nuestra experiencia nos ha dado la oportunidad de mostrar y aprender diferentes culturas. Hablo el idioma del amor, el respeto y la comprensión. ¡Las amo mis hermanas!", escribió Rern Sinat (Miss Camboya) en una imagen con las involucradas incluida Sarah Rose Summers (Miss Estados Unidos).

Por su parte, H'Hen Nie (Miss Vietnam) aparece en la foto dándole un beso en el rostro a Miss Estados Unidos. "¡Todas hicimos un gran trabajo en el escenario esta noche! Duerman bien y mañana será más brillante, mis chicas. Abrazos y besos. Somos una familia", publicó, en su cuenta de Instagram, la candidata a Miss Universo 2018.

Con estos mensajes, las concursantes pusieron paños fríos a los rumores de un posible enfrentamiento.

LA POLÉMICA

El Miss Universo 2018 se vio empañado por un acto de discriminación. Las misses de Estados Unidos, Colombia y Australia (Sarah Rose Summers, Valeria Morales y Francesca Hung, respectivamente) grabaron un video en Instagram Stories donde la primera terminó burlándose de dos candidatas de Vietnam y Camboya por no hablar inglés.

Sarah Rose Summers (Miss Estados Unidos) se fijó en el poco manejo del inglés de H'Hen Nie (Miss Vietnam): "pretende saber inglés, le preguntas algo después de conversar con ella y solo sonríe", dijo.

Lo mismo sucedió al referirse a Rern Sinat (Miss Camboya) quien no habla inglés. "Está aquí y no habla inglés. Ninguna otra persona habla su idioma. Francesca (Miss Australia) dice que eso sería aislante y yo dije que sí. También estaría confundida todo el tiempo", comentó Miss Estados Unidos.

CANDIDATA PERUANA

Romina Lozano tiene 21 años y estudia Nutrición Dietética, además de ser egresada de la carrera de Aviación Comercial. "Desde muy temprana edad me han interesado los temas de salud, en particular la desnutrición en nuestro país, además de la bulimia y la anorexia que afecta a las jóvenes también", dijo en su momento. Anteriormente, Romina Lozano participó en concursos de modelaje como Teen Sea of the World Perú y Miss Perú Callao.

La premiación del Miss Universo 2018 se celebrará el próximo 16 de diciembre (para Perú) en Bangkok,Tailandia. Candidatas de 94 países y territorios autónomos competirán por ganar la ansiada corona.