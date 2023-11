Miss Universo 2023: ¿Cómo votar por Camila Escribens en el certamen internacional?

El Miss Universo 2023 se realizará el 18 de noviembre en El Salvador y Camila Escribens está lista para el certamen. Como se recuerda, la modelo ganó el Miss Perú 2023 luego de quedar entre las finalistas, junto con Suheyn Cipriani, Nathaly Terrones, Alexandra Balarezo y Gianella Rázuri.

La ceremonia se desarrolló durante la emisión de Esto es Guerra, que puso un alto a sus juegos para vestirse de gala. La ganadora del evento de belleza consiguió hacerse con la corona después de pasar por el desfile en traje de baño y típico, así como el de vestido de noche. Así, Camila Escribens reemplazará a Alessia Rovegno, quien logró ganar la competencia en el 2022, y será quien nos represente en esta edición del Miss Universo.

¿Cómo votar por Camila Escribens para el Miss Universo 2023?

1. Descarga la aplicación del Miss Universo.

2. Dale clic a "Votar por tu favorita".

3. Desliza hacia la parte final de la pantalla y dale clic en el rectángulo blanco que dice "Vota ahora".

4. Busca la imagen de la Miss Perú 2023, Camila Escribens.

5. El primer voto es gratis

6. ¡Listo!

* Recuerda que hay un pago que se debe realizar para los votos siguientes. Por $ 1 (S/ 3.69) se pueden conceder tres votos; por $ 4,99 (S/ 18.99), 15 votos; por $ 9,99 (S/ 36.99), 40 votos. Y así sucesivamente. En una sola transacción, por $ 199,99 (S/ 749.99), se puede generar 1.000 votos a la candidata elegida.

Camila Escribens ya se encuentra en El Salvador y se prepara para el Miss Universo 2023.Fuente: @camilaescribenss

¿Quién es Camila Escribens?

Camila Escribens se coronó como la nueva Miss Perú 2023 y será la representante peruana en el concurso internacional Miss Universo. La modelo, que representó a Perú USA en esta edición, tiene 24 años y es la tercera vez que participó en el certamen, donde anteriormente ocupó el lugar de primera finalista en la edición 2019. Con ese título, Escribens representó a Perú en el Miss Grand International de ese año.

Escribens participó en las ediciones 2019 y 2021 del Miss Perú. Hace cuatro años, la modelo se ubicó como la primera finalista y Miss Grand Perú. La ganadora de esa edición fue Anyella Grados, quien fue destituida tras la difusión de un polémico video en el que se le veía en estado de ebriedad.

Luego de que le retiraran la corona a Grados, se esperaba que Camila Escribens, en ese momento Miss Grand Perú y quien quedó en segundo lugar, asumiría la corona. Sin embargo, la organización anunció que se realizaría un nuevo concurso. Durante los meses que demoró ese proceso, Escribens se convirtió en la cara de la organización en las actividades pactadas previamente.

En 2020, Escribens fue coronada como Miss Supranational, pero tuvo que retirarse de la competencia por problemas de salud.

“Sobreviví a una enfermedad rara que me ha hecho agradecer cada momento de la vida. Si pudiera tener algún superpoder, sería el teletransportarme. Me inspiran mujeres como Oprah Winfrey y Michelle Obama, que han superado las expectativas de la sociedad y se han convertido en modelos a seguir. Si tuviera que describirme, en una palabra, sería luchadora. Soy más feliz cuando cocino con mi familia. No puedo vivir sin la comida peruana porque es la conexión más continua que tengo con mi infancia y mi familia”, dijo para la organización.