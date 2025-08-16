Laura Spoya es captada con "misterioso" acompañante encapuchado en restaurante

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Laura Spoya fue vista en compañía de un hombre en un restaurante del distrito limeño de Surquillo. Las imágenes fueron difundidas por la cuenta Instarándula, del comunicador Samuel Suárez.

En el video se observa a la ex Miss Perú conversando con el sujeto que vestía una polera clara y una gorra negra. Sin embargo, su rostro no pudo ser identificado, ya que además de estar de espaldas a la cámara, llevaba la capucha puesta sobre la gorra.

Otro video muestra a ambos caminando por los exteriores del establecimiento, pero nuevamente, el rostro del acompañante permanece oculto.

"El amigo de Laura se propuso ser el misterioso del día y lo consiguió. ¿Quién come con capucha, gorro, no sé si lentes también? Ahora sí el señor es famoso y hace todo eso para que no lo reconozcan, qué ridículo", escribió Suárez en la publicación.

¿Quién es el misterioso hombre que fue visto con Laura Spoya?



Ante la difusión de estas imágenes, varios seguidores de la cuenta comenzaron a especular sobre la identidad del sujeto. Algunos sugirieron que podría tratarse del mexicano Brian Rullan, expareja de Laura Spoya, mientras que otros señalaron que podría ser simplemente un compañero de trabajo.

Más adelante, Instarándula compartió una fotografía de Rullan luciendo una vestimenta similar a la del hombre captado con la presentadora de Al sexto día. Sin embargo, el lugar en el que aparece no coincide con el restaurante en cuestión.

"Nosotros especulando y al parecer era el esposo de Laura bien camuflado para que la novela de la soltería no se desarme. Al menos el gorro y la polera coinciden", añadió Suárez.

La historia de amor de Laura Spoya y Brian Rullan

Laura Spoya conoció a Brian Rullan durante un viaje a Acapulco. En aquella ocasión se separaron sin intercambiar información, pero en los días posteriores, ambos admitieron que no pudieron dejar de pensar el uno en el otro.

El día que Laura debía partir cayó una gran tormenta, provocando que se quede unos días más, tiempo suficiente para que se reencontrara con Rullan e iniciaran su historia de amor.

A pesar de que él vivía en México y Laura en Perú, el amor fue más fuerte y decidieron casarse en febrero de 2017. Fruto de esa relación, la pareja tiene dos hijos.



Los rumores sobre una crisis entre Laura Spoya y Brian Rullan comenzaron a circular entre finales de 2024. Se especuló que el distanciamiento habría iniciado tras la pérdida de los negocios de Rullan en México; sin embargo, ninguno de los dos ha brindado mayores detalles al respecto.

Finalmente, a fines de mayo de 2025, Laura Spoya confirmó entre lágrimas su separación de Brian Rullan.