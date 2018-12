A solo pocas horas del inicio de la gala final del Miss Universo 2018, la representante peruana Romina Lozano decidió agradecer a sus seguidores por el apoyo que le brindaron en su paso por el certamen además de compartir detalles de cómo vive la previa a la ceremonia que se realizará el domingo 16 de diciembre a las 7 p.m. (hora peruana).

Según contó Lozano, las horas previas a la gala han sido demandantes: las concursantes llegaron al hotel a las 8 de la noche para alistar su vestuario para la ceremonia central y salieron a la 1 de la mañana hacia el centro de convenciones donde se realizará la transmisión en directo de la gala. La razón: el certamen se realizará a las 7 de la mañana debido al cambio de horario.

Las concursantes llegaron al Impact Challenger (lugar donde se realizará la ceremonia) hasta cuatro horas antes del evento para un último ensayo y alistar sus vestuarios y peinados para la gala.



Además, la reina peruana se mostró esperanzada en obtener un buen puntaje en la gala y agradeció a sus seguidores por el apoyo. "Ustedes son los que hacen que esta sonrisa sea cada vez más grande y siendo las 2:51 a.m. Me encuentro ya en el el centro de convenciones en donde a las 7:00 am hora de Tailandia se elegirá a la nueva Miss Universo! No puedo creer cuán rápido pasó el tiempo, he aprendido mucho en este proceso, pero sobre todo, conocí hermosas chicas que jamás imaginé, hoy todas brillaremos! Es nuestro día", escribió.

Romina Lozano comparte la previa a la gala final del Miss Universo. | Fuente: Instagram

ASÍ SE SELECCIONA A LAS 20 SEMIFINALISTAS

PRevio a la gala final, hemos visto a las misses Romina Lozano (Perú), Ángela Ponce (España) y Yuumi Kato (Japón), entre otras, desfilar en traje típico, de noche y de baño.

Desde su llegada a Tailandia, dos semanas antes de la final, las candidatas compiten en eventos premilinares que incluyen una entrevista con miembros del comité de selección.

También pasan por la pasarela para tres pruebas: en traje típico, de baño y de noche. Por cada uno van sumando puntos lo que aumentará sus posibilidades de convertirse en semifinalistas.