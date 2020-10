#EstamosDeVuelta #MuseosDeLambayeque #IngresoLibre Hoy abrió el Museo Tucume, haz tu reserva y visítalo gratis hasta el 15 de noviembre 🏛 😷 🗓 Martes, jueves y sábado ⏰ De 10:00 a.m. a 3:00 p.m. ✍🏻 Reservas: ncancino@naylamp.gob.pe | 978167851 De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. ⚠ Solo la zona arqueológica estará abierta al público De acuerdo a la normativa vigente, no está permitida la visita de menores de 12 años a los museos. #ViveCultura