Pía León tras ser reconocida como la mejor chef del mundo: "Son 15 años de trabajo y han rendido frutos". | Fuente: Instagram | The Worlds 50 Best Restaurants

Tras ser reconocida como la mejor chef femenina del mundo por la organización The World’s 50 Best 2021, la peruana Pía León se mostró feliz de haber obtenido este premio ya que considera que su trabajo de más de 15 años ha tenido frutos.

“Ha caído un momento oportuno. Me permite ser un referente para todos los cocineros que están iniciando su carrera y tienen dudas en el camino. Las cosas se pueden lograr si uno trabaja duro, las cosas llegan”, dijo a RPP Noticias.

La cocina que caracteriza a Pía León

Pía León fundó su restaurante Kjolle hace tres años y la chef comentó que hay varias cosas que caracterizan a la experta en gastronomía lo que llevó a ser premiada en este importante evento.

“La idea es que tengas experiencias del inicio hasta el final, desde el detalle más pequeño hay un gran trabajo, aquí (en Kjolle) no solo vas a pasar un buen rato, vas a comer agradable, vas a aprender. Utilizamos 100% productos peruanos, mas no es cocina peruana tradicional, es creativa, técnica y también simpleza”, agregó.

Como es de conocimiento, Perú es un país pluricultural y para Pía León, viajar al Cusco fue lo mejor que le pasó debido a que en su restaurante, las personas -tanto extranjeros como lugareños- no solo apreciarán la comida, sino que se llevarán información.

Asimismo, la chef peruana mencionó cuáles son los platillos fusión que pueden probar en su establecimiento teniendo en cuenta los insumos que le brinda la tierra:

“Soy fanática de los tubérculos, los amo, podría ser la tarta de tubérculos. Lo hacemos con masa de cañihua, lo rellenamos de papa y lo cubrimos con olluco, es un plato que representa los Andes del Perú. De la Costa, el pescado como corvina, chita, utilizamos zapallo para el locro, lo encurtimos, plato fresco con una leche de tigre, es bien colorido y la panceta de cerdo que va con un puré de ocas y una salsa de pimienta molle”, contó Pía León.

Trabajo de 15 años

Si bien la organización The World’s 50 Best 2021 reconocía como la mejor chef femenina del mundo, Pía León espera que pronto no haya diferencia de géneros en las premiaciones ya que indistintamente del género, la actitud y las ganas son las que deben primar.

Por otro lado, se animó a aconsejar a los jóvenes que la ven como ejemplo: “Ha sido un camino duro, yo empecé desde chica, pero les doy un consejo: si tienen claro su propósito, su misión en la vida, hasta donde quieren llegar y teniendo claro el objetivo, no es imposible. Va a costar, va a ser difícil. Vas a recibir críticas, a algunos no les vas a gustar, pero tienes que ser honesto contigo mismo, hay que animarse”, sostuvo.

