Jota no pudo vencer a Aczino y fue eliminado en primera ronda de la Red Bull Internacional 2023

No se pudo repetir la hazaña de Jota en la Red Bull Internacional 2023. Esta vez, para los octavos de final de esta edición, el MC de Pacanga se enfrentó a Aczino. Como se recuerda, en el 2016 ya se habían visto las caras en un evento de esta magnitud y el peruano logró vencerlo; sin embargo, siete años después, no se pudo.

Si bien Jota tuvo un buen desempeño en Colombia, el mexicano fue más. La primera ronda fue un 4x4 con temática Mitología y 6 de entradas por Mc. "Me gana el dios moreno, tú no eres un dios, no rapeas como yo sueno (...). Hoy se ha muerto un mito y nace una leyenda", rimó el trujillano, quien reventó con gritos el Movistar Arena de Bogotá.

No obstante, no contaba con la respuesta de Aczino. "Se ve que no estás poniendo atención, no soy mitología, soy leyenda porque me recuerdan todos los días". La segunda ronda de la Red Bull Internacional 2023 fue de 8x8 libre con 3 entradas por Mc y tiraron rimas rememorando su pasada batalla en 2016, así como de quién es el mejor y de la botella que le aventaron al mexicano cuando participó en Perú.

Después de que el jurado escogiera de manera unánime al tricampeón de la Red Bull Batalla, se enfrentará en cuartos de final a su eterno rival: Chuty.

Red Bull Internacional 2023: cuartos de final

Fat N (Colombia) vs. Reverse (Cuba)

Nitro (Chile) vs. Jesse Pungaz (Argentina)

Yoiker (México) vs. Mecha (Argentina)

Chuty (España) vs. Aczino (México)

La carrera de Jota en Red Bull Batalla

El rapero trujillano ganó por primera vez la edición del evento en el 2015. El artista representó a Perú en la internacional donde se enfrentó con el argentino Dtoke. El encuentro se dio en Chile y fue una de las batallas más esperadas debido a que ambos son referentes en sus respectivos países.

Era la primera vez que Jota asistía al campeonato internacional, pero no se amilanó. En las ediciones anteriores, los otros representantes peruanos no dieron la talla ya que fueron eliminados en octavos de final así que sentía la responsabilidad de romper la racha.

Todos daban por ganador a Dtoke; sin embargo, Jota fue favorito y pasó a cuartos de final donde perdió contra el chileno Tom Crowley. Al año siguiente, 2016, ganó nuevamente la Red Bull Perú y sacó cara por nuestro país en la internacional que se realizó en Lima.

Aquí logró avanzar en más etapas ya que, en octavos de final, venció al mexicano Aczino, en cuartos al colombiano Valles-T y en semis, a Jony B. Es así que pasó a la final donde se enfrentó al español Skone. Este fue un momento especial y emotivo a la vez ya que ningún peruano había llegado tan lejos. A pesar de que no ganó, se ganó el respeto de todo el público.

¿Aczino será tetracampeón de la Red Bull Batalla?

En la final internacional 2022 que se realizó en México, Aczino ganó el cinturón de tricampeón de la Red Bull Batalla tras un duro enfrentamiento con Gazir (España), que constó de tres rondas, los asistentes del Palacio de los Deportes aplaudieron al actual ganador.

Luciendo sus tres cinturones en el escenario, Mauricio Hernández -nombre verdadero del freestyler- no pudo ocultar su emoción después de haber hecho historia en una de las competencias más importantes del estilo libre en habla hispana.

"Necesito ponerme en línea, porque el cuarto cinturón no me va a cerrar", dijo entre risas Aczino. "Muchas gracias, gracias por siempre confiar en mí. Quiero un aplauso para mis compañeros que hacen posible que el freestyle siga vivo. Sí se pudo, muchas gracias", expresó. ¿Se repetirá la historia?