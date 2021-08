Red Bull Perú 2021: Los 32 MCs seleccionados que se disputarán la clasificatoria a la Final Nacional. | Fuente: Red Bull Content Pool | Fotógrafo: Enrique Castro-Mendivil

Falta un mes para la Final Nacional de la Red Bull Perú 2021, y ya salió la lista de los 32 MCs seleccionados quienes disputarán la clasificatoria peruana por los cupos a dicho evento.

La clasificatoria podrá ser vista en vivo este jueves 2 de septiembre desde las 6 p.m. a través del canal oficial de Twitch de Red Bull Batalla. Todos ellos seleccionados se repartirán los 13 cupos restantes para la Final Nacional, donde ya se encuentra pre clasificado el podio del año pasado: el campeón Stick, Skill como segundo y Ramset, el tercero.

Cientos de audiciones fueron enviadas los meses pasados a través de la app oficial de Red Bull Batalla y el jurado conformado por Fox, Joro y Martillo tuvo a su cargo la evaluación y selección. Conoce a los 32 freestylers que esperan tener un cupo en la Final Nacional de la Red Bull Perú 2021.

¿Quiénes son los 32 clasificados a la Red Bull Perú 2021?

1. Piero Pistas (19 años) - Lima

2. Colocho (25 años) - Bogotá, Combia

3. Jair Wong (22 años) - Lima

4. BlackCode (25 años) - Barquisimeto, Venezuela

5. Enzo (24 años) - Lima

6. Venti (21 años) - Lima

7. Zika Boy (26 años) - Lima

8. Xilo (23 años) - Lima

9. Zakia (23 años) - Lima

10. DezoSkillz (23 años) - Lima

11. Litzen (20 años) - Trujillo

12. Gasper (29 años) - Lima

13. Maniako (27 años) - Lima

14. Xplain (20 años) - Lima

15. Vidal (20 años) - Lima

16. Diego Mc (22 años) - Lima

17. Letras (26 años) - Tarapoto

18. Elciem (23 años) - Callao

19. Dr. Leo (22 años) - Trujillo

20. Taylor Nácer (21 años) - Trujillo

21. Delenyer 7E (23 años) - Arequipa

22. Katacrist (18 años) - Lima

23. Hague (26 años) - Lima

24. Choque (22 años) - Lima

25. Jops (29 años) - Lima

26. Jc Snake (18 años) - Lima

27. Sumeria (22 años) - Lima

28. Blaximetal (26 años) - Lima

29. Loko Free (24 años) - Lima

30. Maricielo (23 años) - Lima

31. Kian (21 años) - Lima

32. Rapsoda (23 años) - Lima

