En el 2020, el Día Mundial del Teatro fue una señal de cómo continuaría el año cultural por el resto de meses frente a la propagación de la COVID-19. Fue un 27 de marzo completamente distinto a toda una historia detrás de cómo se venía celebrando desde la década de los 60: sin obras presenciales y con un lanzamiento de espectáculos grabados en distintos países.

A un año del cierre de los telones, la situación del teatro peruano se mantiene paralizada ante la segunda ola de la pandemia y el frene de los protocolos para la reactivación de actividades culturales como resultado del incremento de contagios que se registró en nuestro país desde inicios de este año.

Conversamos con Norma Martínez, Vanessa Vizcarra y Alberto Ísola, tres figuras del sector teatral, sobre las reflexiones que les ha dejado esta experiencia de crear en el confinamiento y cómo ven el futuro para las artes escénicas en un panorama todavía incierto por la falta de medidas para rescatar una cultura en emergencia.

La producción y adaptación del teatro

Norma Martínez, actriz, directora, y co-productora en Animalien, nos cuenta que se pospusieron giras de sus obras teatrales fuera del país y durante la pandemia, han presentado dos proyectos no presenciales. El primero fue “La central de misterios cotidianos”, una experiencia nueva de teatro inmersivo a nivel nacional, y el otro “Varado”, una puesta para el FAE Lima 2021.

“Ahora estoy abocada a esta experiencia de lectura dramatizada de ‘Julio César’ (*) como antesala a un proyecto muy interesante que tiene el Británico que se llama ‘Yo, Cinna’, él es un personaje de esta tragedia de Shakespeare que, por error, se ve metido dentro de una conspiración y lamentablemente, su vida acaba mal”, comenta a RPP Noticias.

En esta situación laboralmente compleja para difusores de la cultura en el Perú, Norma Martínez considera que “los artistas escénicos somos uno de los grupos que peor la ha pasado y lo sigue pasando, de los grupos más vulnerables con altas tasas de informalidad y no podemos regresar a trabajar todavía”.

Aplaude las experiencias de teatro virtual, que describe como excelentes y una gran posibilidad de creación, pero no es lo que estaban acostumbrados a hacer en términos laborales y económicos: “Es momento de que se reactiven los protocolos para artes escénicas, porque si la gente puede ir a un restaurante, escuchar misa o viajar en avión, hay que también observar qué podemos hacer para que las actividades empiecen a recuperarse”.

“Solamente hay un protocolo que dice que puedes hacer espectáculos al aire libre con un aforo del 20 por ciento y eso no es significativo, no me parece realista”, opina la actriz de televisión y teatro. “Sí hay formas de reactivarnos, pero van exigir mucha creatividad y ser más simples y pequeñas, pero también necesitamos que se autoricen ciertas cosas de parte del Ministerio de Cultura”.

En ese sentido, Norma Martínez asegura que todos los actores de las artes escénicas están deseando regresar a los escenarios para continuar en actividad y mantener a sus familias, pero también por la atención hacia un espacio para el público, con el objetivo de levantar la moral y cuidar la salud mental. “No es un capricho que se ponga un poco de atención a nuestro rubro, es una necesidad social”, concluye previo al Día Mundial del Teatro.

Escribir desde el encierro

“Es un reto que lo hemos ido descubriendo conforme lo hemos ido haciendo”, confiesa Vanessa Vizcarra sobre escribir teatro en un confinamiento que jamás se contempló para extenderse por más de un año, pero hoy piensa que realmente no ha sido un tiempo tan largo y a pesar de ello, el sector ha podido enfrentarlo de forma inmediata y activa.

Hasta hace una semana, la dramaturga, directora y actriz peruana estuvo a cargo de la dirección artística de Festival de Artes Escénicas 2021 (FAE Lima). “Contra todo pronóstico, porque no sabíamos si se iba a realizar y finalmente se hizo virtual, ha sido un éxito y confirmación de que hay seguir creando dentro de lo posible, encontrando nuevos caminos”, nos detalla.

Su principal reflexión a un año del Día Mundial del Teatro del 2020, que se celebró desde casa, es que el teatro siempre se va a poder transformar, adaptar y explorar para continuar con este impulso de creación, como cualquier otra expresión humana que está conformada por un grupo de personas.

“En una circunstancia así en la que el espacio físico y el contacto interpersonal ha desaparecido… Casi que pareciera que son los elementos más importantes del teatro y, por lo tanto, este debería desaparecer, sin embargo, el teatro no desaparece”, admite Vanessa Vizcarra para RPP Noticias. “Continúa, se siguen encontrando caminos y contando historias. Eso me da mucha ilusión”.

Para lo que venga en los próximos meses, Vanessa Vizcarra opina que podría haber una mezcla entre el espacio virtual y físico en un mismo paquete, lo describe como un aforo mixto ante una posible norma de público reducido –que no es sostenible económicamente– hasta que sea “sano, coherente y legal” regresar a las salas llenas de espectadores.

“Posiblemente, un día estemos sentados en una platea, viendo una obra con el teatro lleno, y digamos: ‘Oye, mira ya regresamos’. Va a ser un proceso lento y con muchas etapas distintas. Es importante aprovechar la lección que nos ha dado esta pandemia sobre cómo nada es definitivo”, sostiene.

La actuación y docencia adaptada a la virtualidad

En un comienzo, Alberto Ísola fue uno de los actores nacionales que se resistía a trabajar con herramientas de la era digital para continuar ejerciendo su vocación actoral durante la crisis sanitaria que impuso un distanciamiento entre la gente. “Quise pensar que esto no iba durar demasiado y me resistía”, recuerda en conversación con RPP Noticias.

Sin embargo, cuando los meses pasaban sin respuesta a la emergencia cultural, el actor de 68 años se animó por trabajar con la dirección de Marco Mühletaler en el monólogo virtual “Conferencia sobre la lluvia”, grabado en un teatro sin público, y que califica como una “mezcla muy bonita entre el teatro y la tele”.

“Son cosas distintas, uno va encontrando distintos lenguajes. Yo sí creo que la virtualidad tiene muchos méritos, cosas muy interesantes, es un lenguaje distinto… No es televisión, es teatro hecho de otra manera”, señala. “Todo tiene un lado malo, extrañar el escenario y el contacto con los demás; y el lado bueno, experimentar y buscar cosas nuevas. Ha sido un año lleno de este tipo de experiencias y búsqueda”.

Por otro lado, desde el campo de la docencia, Alberto Ísola ha podido continuar enseñando a sus alumnos de la Facultad de artes escénicas de la PUCP: “Eso ha continuado y me ha permitido seguir adelante y también estar en contacto con gente joven, probar cosas nuevas y gran parte del entusiasmo de esta gente me ha contagiado”.

El célebre artista de las tablas también participa en la lectura dramatizada “Julio César”, del Teatro Británico, y será un momento donde todos los actores y actrices leen un texto de Shakespeare frente a la cámara, “pero con intenciones, todo un trabajo sobre el texto y de personajes”. Además, puede ser vista por mucha más gente en esta fecha distinta para el Día Mundial del Teatro.

“Para mí ha sido un tiempo difícil, he tenido gente cercana que se ha muerto. Yo estoy bien, pero estoy en los grupos de riesgo y me he tenido que cuidar, no salgo [de casa]. Ese tiempo me ha servido para reflexionar, leer mucho y avanzar”, indica Alberto Ísola. No obstante, añade que todo este año que ha pasado debe ser un motivo para pensar en cómo miramos hacia adelante.

“Una de las reflexiones para el futuro es cómo fortalecer el medio teatral: escuchándonos más entre nosotros, organizándonos mejor y plantear alternativas grupales”, considera el artista peruano y sobre volver a los escenarios agrega: “No veo el día que eso suceda, saltaré en una pata (risas). Pero siento que no va a ser tan fácil. Tenemos que reacostumbrarnos todos al teatro, redimensionar y redefinirlo, volver a crear una relación con el público”.

* “Julio César”, de William Shakespeare, es una lectura dramatizada de única función en formato virtual que se presentará el Teatro Británico este Día Mundial del Teatro, sábado 27 de marzo a las 7:30 p.m., y cuyos ingresos serán donados a una olla común gestionada por Juguete Pendiente.

