Gonzalo Molina regresa al teatro con “La última cinta” una obra virtual: “Es como si el cuerpo resucitara” | Fuente: Piso1

En sus 25 años de carrera, el actor nacional Gonzalo Molina no había parado nunca de trabajar, alternaba su faceta actoral con la docencia y algunas veces con la dirección de teatro hasta que llegó la pandemia. Ahora, casi año y medio después, vuelve a las tablas con la obra virtual “La última cinta” que, según comenta, le ha permitido “resucitar” después de una larga pausa.

“La última cinta” es una adaptación libre del director Manuel Baca Solsol quien basándose en “Las cintas de Krapp”, escrita por el dramaturgo irlandes Samuel Beckett, propone hablar de lo que no nos gusta hablar: de la soledad y la depresión.

En entrevista con RPP, Gonzalo Molina cuenta más detalles de este unipersonal que se realiza desde el Teatro Julieta, cuyo estreno es este jueves 16, y sobre cómo se ha adecuado a las obras de teatro virtuales.

“Regresar al teatro es emocionante. Creo que nunca había parado tanto tiempo y sobre todo de una manera tan abrupta y dolorosa”, cuenta el actor peruano sobre el impacto de la pandemia en las artes escénicas. “Cuando me contactan para hacer este proyecto me pareció una idea fantástica saber que voy a poder volver a estar en un teatro y ensayar… es como si el cuerpo resucitara después de estar en pausa”, agrega Molina.

La trama

Esta obra protagonizada por Gonzalo Molina y producida por Cindy Díaz, se aleja de la propuesta de los unipersonales divertidos llenos de humor que nos invitan a pasar el rato sino, pretende explorar los momentos más turbios y la soledad humana.

La historia de “La última cinta” gira en torno a la celebración de cumpleaños de Krapp, un escritor de 44 años que cada año acostumbra a grabar cintas y escucharlas en la soledad de su encierro autoimpuesto.

“Es un escritor que vive en un estado de soledad y decadencia muy particular, por ello, sus cumpleaños son momentos oscuros y está tratando de ver si vale la pena continuar o no”, cuenta el actor.

“Se tocan temas como el suicidio, la depresión y la soledad y estos son temas que, aunque nos duela, nos han atravesado este año (de pandemia) en mayor o menor medida y por eso me encantó la propuesta de Manuel Baca Solsol porque creo que hay que hablarlo. El tema de la salud mental es un tema pendiente y la obra nos ayuda a transitar por esos lugares”, explica Gonzalo Molina.

Indagar en lo que no nos gusta

El también docente comenta que si bien considera “válido” buscar espacios de dispersión y de humor en la variada propuesta teatral que está retornando con estrictas medidas de bioseguridad, asegura que también son importantes los contenidos que nos invitan a reflexionar sobre “aquello que no nos gusta”.

“Creo que hace falta indagar por otros espacios. Es algo que nos falta a los peruanos, nos cuesta vernos en el espejo y ver aquello que no nos gusta y estas últimas elecciones son una cachetada a lo que no hemos visto en 20 años”, señala Gonzalo Molina. “Siento que hay cosas que no hemos querido ver que nos cuesta ver aquello que nos duele y parte de un proceso de reconciliación y memoria es ver aquello que nos afea y creo que es la única forma de sanar”.





El teatro resiste

Gonzalo Molina inició su carrera actoral a los 18 años en la obra “Un verso pasajero” y este año cumple 25 años de trabajar de forma ininterrumpida. Algo que ha visto a lo largo de este tiempo, cuenta, es que el teatro ha enfrentado diversas situaciones adversas y a pesar de la pandemia ha seguido demostrando su fortaleza y su capacidad de adaptación.

“No va a ser fácil volver a los espacios cerrados (pero) me sorprende el nivel de resiliencia de nuestro gremio porque a nivel políticas del Estado nadie ha mirado a la cultura y educación, pero ahí estamos resistiendo”

“(Al Bicentenario el teatro llega) golpeado pero vivo. Cada vez hay más dramaturgia peruana desde núcleos independientes. La gran deuda de estos años es que las artes escénicas estén incorporadas dentro de nuestra historia”, finaliza.

Dónde ver la obra

Piso 1 producciones marca el inicio de una serie de proyectos desde el teatro presentando la adaptación libre de la obra teatral “La última cinta de Krapp, dirigida por Manuel Baca Solsol y producida por Cindy Díaz.

Estreno: viernes 16 de julio

Duración: 40 minutos

Entradas en Joinnus. Entrada General: S/ 30

