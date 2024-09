'Pedro Navaja': el musical con sabor a salsa que reinterpreta la obra del maestro Rubén Blades

El musical que reinterpreta el legado de Rubén Blades se presenta en una breve temporada en el Teatro Municipal de Lima. La obra es una celebración de la música, la vida y las historias que han marcado generaciones.

La historia de Pedro Navaja es ya conocida por muchos, pero esta vez el director Emilio Montero lleva la narrativa un paso más allá. En el Teatro Municipal de Lima, Montero nos presenta una reinterpretación libre y ficcionada de la famosa canción de Rubén Blades, y ofrece una exploración más profunda del enigmático personaje que ha fascinado a generaciones.

Con actuaciones de Gabriel Gil, Ximena Palomino y Luis Golding, la obra promete una experiencia única. Cada función cuenta con invitados sorpresa, música en vivo y coreografías impactantes a cargo del campeón mundial de salsa, Yair Quispe. El elenco ha trabajado intensamente, y eso se refleja en cada detalle: desde los números musicales hasta la intensidad que transmiten en el escenario.

Montero revela a RPP que su inspiración para esta obra no proviene exclusivamente de la famosa Pedro Navaja, sino de su secuela Sorpresas. "En esa canción, algunos personajes que pensábamos eran de una manera, resultan ser lo contrario. Eso me dio el punto de partida para hacer una especie de spin-off sobre Pedro", añade.

¿De qué trata Pedro Navaja?

El director no se limitó a seguir la historia de la canción de Pedro Navaja. En esta versión, el director profundiza en la psicología de los personajes, añadiendo capas de humanidad y explorando sus motivaciones. "No me interesaba hacer apología de un delincuente", comenta Montero. "Quería mostrar lo que hay detrás de sus acciones, su historia de vida, su familia".

Esta producción se convierte así en un diálogo entre la música y el drama, donde las melodías de Blades no solo acompañan la acción, sino que la dirigen. La obra toma inspiración de Pedro Navaja y de otros éxitos de Rubén Blades, como Sorpresas, Ligia Elena y Caina, todos hilados en una narrativa que reflexiona sobre el amor, la redención y las consecuencias de nuestras decisiones.

Jhozef Alcalde y Fátima Barrero se suman al elenco de 'Pedro Navaja', compartiendo escena con destacados artistas.Fuente: Danao Producciones

¿Quiénes actúan en Pedro Navaja?

Para Gabriel Gil, interpretar a Pedro Navaja ha sido un desafío tanto físico como emocional. “No quería copiar las interpretaciones ya existentes, así que me enfoqué en entender su mundo psicológico", comenta. Inspirado en figuras como Joaquín Phoenix y Johnny Depp, Gil ha construido un Pedro único, lleno de contrastes, vulnerable y feroz a la vez.

Además, el actor confiesa que uno de los mayores retos ha sido bailar salsa mientras canta. “Amo la salsa desde niño. Pero llevarla al escenario, con coreografías exigentes y canto en vivo, ha sido otro nivel”. Sin embargo, reconoce: "Esto me ha permitido darme cuenta que lo puedo hacer, y que quiero seguir asumiendo retos más grandes".

La actriz Ximena Palomino, quien da vida a Fina, destaca por su carisma y energía en el escenario. Por su parte, Luis Golding, a quien conocimos en La Voz Perú en 2022, asume el reto de interpretar dos personajes: el presentador, encargado de guiar la narrativa, y Carlitos, un amigo cercano de Pedro que lo impulsa a adentrarse en el oscuro mundo del crimen.

"Esta es una oportunidad maravillosa, un reto, porque Carlitos es un personaje importante. Tiene una carga vocal bastante grande", comenta Golding. Con esta rol, el actor y cantante venezolano que radica en Lima desde hace más de una década, cumple el sueño de presentarse en el Teatro Municipal de Lima: "Es un regalo hermoso".

De izquierda a derecha, Gabriel Gil, Ximena Palomino y Luis Golding, los protagonistas del musical 'Pedro Navaja'.Fuente: Danao Producciones

La magia detrás de la escena

La dirección coreográfica, a cargo de Yair Quispe, y la musical, bajo la batuta de Álex Nole, elevan la producción a otro nivel. Según Quispe, el elenco está formado por “chicos recontra apasionados, que no solo bailan y cantan, sino que también están dispuestos a proponer”. En sus palabras, este nivel de dedicación se refleja en escena.

Como si la obra no fuera ya lo suficientemente emocionante, cada función ha sorprendido al público con invitados especiales de renombre. Artistas como Cielo Torres, Milena Warton, Rubí Palomino, Son Tentación y Ana Kohler se han sumado al elenco, ofreciendo presentaciones en vivo que hacen que cada noche sea única e irrepetible.



Sin embargo, este espectáculo va más allá de ser un solo un homenaje a Rubén Blades, uno de los más grandes exponentes de la salsa, es una auténtica carta de amor al teatro, a la música y al poder transformador del arte. "Nuestra responsabilidad es transmitir un mensaje que llegue a los corazones de todos, porque, al final, de eso se trata el teatro", reflexiona Montero.

Bajo la dirección de Emilio Montero, 'Pedro Navaja' destaca por la dirección musical de Alex Nole y su orquesta, con las voces lideradas por Alphie Pagano y la coreografía a cargo de Yair Quispe.Fuente: Danao Producciones

