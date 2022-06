"Sobre lobos", la obra de Mariana Silva Y., abre una nueva temporada en el Teatro La Plaza. | Fuente: Diva Producciones

Diez años han pasado desde que Mariana Silva Yrigoyen escribió el libreto de "Sobre lobos", una obra que en 2013 resultó ganadora del Programa de Dramaturgia Peruana Sala de Parto y que este jueves 9 de junio abre una nueva temporada de teatro en La Plaza. Esta pieza tiene un lugar especial en la carrera de la guionista, pues significó su retorno a la dramaturgia tras once años de silencio en las tablas.

Según contó a RPP Noticias, escribir la obra surgió de una necesidad de "regresar" a sus "raíces". "Renuncié a mi chamba y me puse a escribir esta obra, que fue como una vorágine, pues la escribí en meses apasionados sin dormir", sostuvo. Y esa intensidad en la escritura parece haberse trasladado al montaje, que esta vez codirige con Diego Gargurevich y tiene un elenco conformado por Liliana Trujillo, Macla Yamada y Johan Escalante.

Porque "Sobre lobos" es un tour de force que escarba en las heridas más profundas de sus tres personajes —una exvedette en decadencia, una correctora de estilo deprimida, un empresario español náufrago de amor— para dar cuenta, sin recurrir al tono aleccionador, que detrás de todo lobo solitario existe la búsqueda de una manada que provea consuelo. Una historia de dolores y lágrimas, en la que no escasea la comicidad. "La comedia es inevitable, la tengo en la sangre", dijo Silva Yrigoyen.

Liliana Trujillo y Macla Yamada interpretan a la exvedette Gloria y la correctora de estilo Julia en "Sobre lobos". | Fuente: Diva Producciones

La pandemia y la violencia de género, temas patentes

Es inevitable hallar correspondencias entre "Sobre lobos" y la pandemia. Puede verse, sobre todo, en el personaje de Julia —interpretada con gran solvencia por Macla Yamada—, quien alquila una habitación en la casa de la exvedette Gloria Peñascal (Liliana Trujillo) y se refugia en el encierro para evadir sus aflicciones. A los directores les recordó el aislamiento que vivimos por la crisis sanitaria.

"Pensábamos con el director Diego Gargurevich que el encierro de Julia era como la pandemia y el volver a salir, su necesidad de completar su vida con los otros, era también la que tenemos nosotros de regresar al exterior, conectar con el resto, pues nuestras vidas han estado incompletas con el aislamiento. Uno no puede vivir en soledad todo el tiempo", apuntó Silva Yrigoyen.

En "Sobre lobos", dos mujeres con personalidades distintas sacan a relucir sus fantasmas del pasado. | Fuente: Divas Producciones

De retornos también nos habló la actriz Liliana Trujillo, quien tras cinco años apartada del teatro vuelve con Peñascal, personaje que al estilo de un payaso triste esconde detrás de sus bromas y maquillaje las penas de una mujer engañada y una madre en busca de redención. "Después de dos años de pandemia, la llamada de Mariana cayó como una bendición, sobre todo con una obra vigente", dijo.

La vigencia, según quien fuera la protagonista de "Rosa Chumbe", radica en "la violencia de género" que aborda "Sobre lobos" y daña emocionalmente a su personaje, que le ha supuesto, por otro lado, todo un desafío en su carrera. "Me saca mucho de lo que suelo interpretar. Trabajar lo sensual me cuesta bastante, no me siento muy cómoda en esa área (...) Este personaje requiere esfuerzo físico, tiene una energía muy distante a la mía", señaló.

Según Liliana Trujillo, su personaje en "Sobre lobos" la saca de su zona de confort como actriz. | Fuente: Divas Producciones

El reencuentro con las tablas

De algo no cabe duda: el teatro fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Por ello, en estos días hablar de presencialidad en las tablas despierta expresiones de optimismo. Para Silva Yrigoyen, hay "una felicidad" unánime en quienes han "nacido para contar historias". "Reencontrarnos con nuestro público, porque lo necesitamos", señaló la dramaturga.

Mientras, para Liliana Trujillo su retorno al espacio teatral no estuvo exento de retos, luego de un lustro entregada a proyectos televisivos, en los que las herramientas actorales a las que debía recurrir eran distintas. "Me ha costado [reintegrarme al teatro]", reconoció. Y detalló: "Es como si me hubiera acostumbrado a usar mi memoria a corto plazo".

"Sobre lobos" ofrece una prueba del compromiso de un equipo para familiarizarse con su material. Su historia, después de todo, también podría ser una alegoría de la situación de nuestro teatro: cómo del túnel en el que entró por el encierro, sale ahora a la luz del reencuentro con su público.

El dato

- Obra de teatro: "Sobre lobos"

- Dirección: Mariana Silva Yrigoyen y Diego Gargurevich

- Elenco: Liliana Trujillo, Macla Yamada y Johan Escalante

- Lugar: Teatro La Plaza (Larcomar, Mal. de la Reserva 610, Miraflores)

- Temporada: del 9 de junio hasta el lunes 8 de agosto

- Horarios: De jueves a lunes, a las 8 p.m.; domingos a las 7 p.m.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.