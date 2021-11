Los pasajes se podrán adquirir hasta el 17 de noviembre de este año. | Fuente: Andina

Los viajeros tendrán descuentos de hasta 35% en vuelos aéreos al interior del país a través de la aerolínea de bajo costo SKY.

Esta oferta, como parte de la campaña "SKY Days”, ofrecerá más de 5,000 pasajes aéreos con descuentos hasta este miércoles 17 de noviembre.

Los pasajes que se ofertarán van desde S/ 84 o US$ 21 para viajar de provincias a Lima y desde S/ 108 o US$ 27 para viajar desde Lima a provincias en tarifa zero, incluyendo las tasas aeroportuarias e impuestos.

“La mayor oferta estará disponible para volar los primeros meses del 2022, sin embargo, también se podrán encontrar pasajes para diciembre de este año en algunos destinos, tales como Ayacucho, Pucallpa y Tarapoto, sujeto a las condiciones de la promoción”, indica la compañía aérea.

La aerolínea también ofrecerá pasajes internacionales, los cuales tendrán hasta 15% de descuento sobre precios regulares.

Para viajar entre Lima y Santiago de Chile se ofrecen pasajes que van desde los S/ 612 o US$ 153; mientras que para viajar entre Lima y Buenos Aires los tickets cuestan desde S/ 1,284 soles o 321. En ambos casos la oferta es de pasajes ida y vuelta.

Ten en cuenta que si compras los pasajes ahora, podrás usarlos para volar entre el 1 de marzo de 2022 y el 30 de junio de 2022 e incluyen tasas aeroportuarias e impuestos. Las ofertas mencionadas podrás encontrarlas en la web de la aérolínea.