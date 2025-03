Aeropuerto Jorge Chávez: MTC ratifica que aún faltan pruebas en sistema de la planta de combustible

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes respondió acerca de las pruebas realizadas en la Planta de Combustible del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, y reiteró que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) les ha informado que aún no se han realizado una serie de pruebas.

“El sistema de detección de fugas y fallas no ha sido probado. Es lo que nos ha informado Osinergmin”, sostuvo el ministro en Ampliación de Noticias.

El titular del MTC indicó que, si bien ya se han realizado las pruebas al sistema de alimentación de combustible y se han superado los problemas iniciades, aún está pendiente las pruebas en el sistema de detección de fugas y fallas.

“Si no tengo clara las pruebas de ese sistema no podemos abrir. No podemos correr el riesgo de mantener la vigencia del 30 de marzo y que en unos días el sistema se pruebe y falle”, enfatizó.

LAP asegura que sistema de planta de combustible cumple con normativa vigente

En un comunicado, Lima Airport Partners (LAP) señaló que “de las 11 pruebas del sistema contra incendio, se han concluido 10 satisfactoriamente, estando 1 en curso”. Además, indicó que “la planta de combustible ya cuenta con un sistema de detección de alta tecnología que cumple con la normativa vigente”.

“No es correcto lo mencionado por el MTC, pues la nueva planta de combustible cumple con los estándares de seguridad esperados y suficientes desde el ámbito regulatorio”, se lee en el documento.

En respuesta, el ministro de Transportes reiteró que la información brindada por Osinergmin es que aún faltan realizarse pruebas para determinar si el sistema está en condiciones o no.

“Osinergmin nos ha dicho que no, aquí la buena fe tiene un límite y es que tengo un organismo encargado que nos ha dicho que todavía no se han hecho esas pruebas”, aseveró.

Tras la nuea postergación de inicio de operaciones del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, el MTC considera que la concesionaria debe abocarse a levantar las observaciones críticas para posteriormente fijar una fecha de inauguración.