AGAP: agroexportaciones al cierre del 2023 crecerán 5 %

A pesar de que en los primeros cinco meses, las agroexportaciones registraron un crecimiento, factores climáticos amenazan la producción.

Las agroexportaciones sumaron US$ 3 518 millones entre enero a mayo de este año, esto representa un crecimiento de 0.2 % a comparación de los registrado el 2022, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Del valor exportado a mayo, los envíos tradicionales alcanzaron los US$ 161 millones, mientras que los no tradicionales en este periodo sumaron los US$ 3 357 millones.

Si bien se observa un aumento de las agroexportaciones, el fenómeno El Niño y la conflictividad amenazan la siembra de productos agrícolas y podría reducir considerablemente los envíos al cierre de este año, según la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

“Estimábamos crecer alrededor de 10 % este año en agroexportaciones, pero de repente solo llegamos al 5 %. El país está acostumbrado a un crecimiento muy alto de más de dos dígitos, o sea 15 % o 18 %, más de 10 %, ahora sí va a ser de un dígito”, explicó Gabriel Amaro, presidente de AGAP.

Las agroexportaciones al cierre del 2022 bordearon los US$ 9 800 millones y este año apenas se espera superar los US$ 10 mil millones, tras el golpe de los conflictos y las lluvias por el ciclón Yaku, que generaron pérdidas por US$ 300 millones.

Productos como la palta Hass, la uva, el arándano o el mango, son algunos cuya cosecha se vería afectada por las altas temperaturas y las plagas. La temporada de mejor producción comienzan a partir de agosto y se concentra en el norte del Perú.

Pese al bajo crecimiento, el vocero aseguró que tienen producción para cumplir con todos los despachos programados para 150 países en el mundo.

Principales países de destino

Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Ecuador, México, China, Chile, Inglaterra, Colombia, Hong Kong. Este grupo de países concentraron el 78% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.