La logística para enviar los productos a provincias cada vez está más cara.

¿Quién no ha sido conquistado con una oferta vía on line, y ha terminado por comprar más de lo que había presupuestado?, para nadie es un secreto que esta estrategia es usada por los comerciantes para atraer compradores, pero con el alza de precios, estos días de 50% off, 2 x 1, etc. quedaron atrás.

El crecimiento de las compras online conocido como e-commerce, cayó en estos primeros seis meses del 2022, a causa del alza de precios y la coyuntura internacional y local.

Yuriko Huayana, country manager de Vtex Perú indicó a Gestión que el ticket promedio, pero el número de órdenes bajó y todo se debe al alza de precios que está afectando el margen de ganancias de los empresarios.

"Los negocios ya no dan tantas ofertas porque afectan el margen de ganancias. Incluso muchos están dejando de brindar el delivery gratis como solían hacerlo", precisó.

Cada vez es más difícil conseguir los insumos

La especialista explicó que algunos rubros están afectados porque no encuentran los insumos que necesitan para elaborar su producto final, como los negocios de lentes.

Dejan atrás la pauta publicitaria

Los empresarios optan por priorizar lo esencial en sus gastos, por ello también comenzaron a reducir su pauta publicitaria en hasta el 40%, según el rubro al que pertenecen.