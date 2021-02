¿Cómo armo mi presupuesto si tengo más de un hijo en etapa escolar? | Fuente: Internet

La mitad de los colegios privados del Perú aumentará su pensión en 6% este año, en medio de la pandemia. Mientras que la otra mitad de centros educativos, mantendrá el costo, según el último informe del Grupo Educacion al Futuro.

Walter Eyzaguirre, experto en finanzas, recomienda realizar un presupuesto que incluya los gastos escolares para cuidar la economía familiar y evitar la morosidad.

"Cuando uno recién va a colocar a sus hijos en el colegio va a considerar una cuota de ingreso, también durante los años que el niño esté estudiando se considerará el pago de la matrícula, estos montos se deben sumar al presupuesto. Si tienes más de un hijo o si planeas tener más de un hijo, en tu búsqueda debes analizar qué instituciones educativos te hacen descuento por el segundo hijo", detalló a RPP Noticias.

Lo cierto es que el 2020 se caracterizó por el alto índice de morosidad que aumentó en 30%. Es decir, 7 de cada 10 padres de familia no pagaron algunas de las pensiones de sus hijos, según la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril)

Quejas y consultas

Indecopi identificó el año pasado a 668 colegios privados que no respetaron los derechos de los alumnos ni de los padres de familia. Entre las faltas comunes están los cobros de pensiones pese a no haber dado el servicio o suspensión de los estudiantes por no pagar la pensión.

Si optas por un colegio privado, solo está permitido tres pagos: La cuota de ingreso, la matrícula y la pensión. Si el centro de estudios solicita otro pago adicional, Mariela Villacorta, funcionaria de la Dirección de Protección de Consumidor del Indecopi explicó cómo realizar la denuncia.

"Escribirnos un correo de manera anónima a colegios@indecopi.gob.pe para que los padres de familia adjunten a ese correo toda aquella información probatoria que deje constancia que el colegio está incumpliendo con sus derechos. También puede llamar a Indecopi al telfono 224-777 que es la central", precisó.

Villacorta detalló que se pueden realizar reclamos y denuncias. En el caso del reclamo, indecopi demora entre 7 y 14 dias para responder.

Las denuncias más frecuentes de deben a los elevados precios de la pensión y la baja calidad del servicio. Incluso, hay padres y madres que siguen reclamando la devolución de los útiles escolares que entregaron antes del inicio de la pandemia, comentó, Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec)

"El tema educativo fue el tema más reclamado el 2020, ese año Aspec recibió 1.042 reclamos de padres de familia a través de varios canales, los padres manifestaron que estaban dispuestos a pagar, es decir, no querian que no se les cobrara, pero todos ellos clamaban una reducción en las pensiones porque habian perdido sus trabajo", comentó.