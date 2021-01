Indecopi: Estos fueron los 15 colegios privados más sancionados en los últimos años

El 47% de los colegios reportados (312 colegios) modificaron su conducta subsanando errores, en beneficio de padres y escolares. | Fuente: Andina

El Indecopi informó que solo en el 2020 se identificaron a 668 colegios privados que incumplían con los derechos de sus usuarios de un total de 3,364 fiscalizaciones a entidades educativas a nivel nacional.

De ese total, se detectó que un 20%, equivalente a 668 colegios, incumplieron con alguna obligación establecida en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, afectando a los padres de familia y a sus estudiantes.

Sin embargo, de la cantidad de colegios que incumplieron con la norma, unos 312 ya subsanaron sus errores y más de 300 colegios continúan con sus malas prácticas.

Entre las principales faltas reportadas están los cobras de pensiones pese a no haber prestado el servicio, cobro de la pensión de manera adelantada, suspensión de la prestación del servicio educativo por falta de pago de pensiones, cobros de cuotas no autorizadas, no brindar información a los padres, entre otros.

¿Cuáles son los colegios más sancionados?

De acuerdo con los datos que se tienen de entre el 2017 y el 2020, la institución con mayor cantidad de sanciones es Innova School (Colegios Peruanos S.A).

Dicha institución tiene 27 sanciones registradas en los últimos tres años, sumando una multa total de 52 UIT.

Otro proveedor con mayor cantidad de reportes es Pérsida Amada Gutiérrez Zenteno, con una multa de 7.1 UIT por 13 sanciones.

El Colegio Trilce tiene 12 sanciones por un monto de 25.1 UIT. Mientras que el Saco Oliveros tiene 11 sanciones y un total de multa de 20.3 UIT.



A continúación la lista de los 15 proveedores educativos con más sanciones (ver cuadro abajo):

¿Qué se fiscalizará en los colegios en el 2021?

Indecopi informó que los principales temas a fiscalizar son:

- Información de las condiciones económicas del servicio educativo.

- Herramientas o plataformas para la prestación del servicio educativo a distancia.

- Cobro de pensiones una vez prestado y culminado el servicio educativo a distancia.

- Cobro de las cuotas autorizadas.

- Cobrar un interés moratorio superior al legal permitido.

- No suspender el servicio a distancia por falta de pago.

- Realizar el proceso de selección de textos escolares.

- Implementar las normas de sana convivencia.

- No condicionar el servicio a personas con discapacidad.



¿Cómo reportar el incumplimiento de un colegio?

Los padres de familia que deseen reportar algún hecho irregular o cobro indebido en colegios pueden escribir al correo electrónico: colegios@indecopi.gob.pe.

En ese correo podrán reportar de forma anónima adjuntando los documentos, fotos o cualquier otro medio probatorio que consideren relevante.

También pueden contactarse con Vigilancia Ciudadana al número 999 273 647.