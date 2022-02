Se tiene proyectado que los estudiantes retornen a clases presenciales a fines de marzo de este 2022. | Fuente: Andina

En menos de dos meses los escolares podrían regresar a clases presenciales, tras dos años de educación remota.

Ante el próximo inicio del Año Escolar 2022, ¿sabes cuáles son tus derechos como padre de familia o estudiante al adquirir un servicio educativo privado?

La directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, Ana Peña, precisó que en primer lugar los padres deben recordar que solo está permitido el cobro de la cuota de ingreso, matrícula y pensión.

"Está prohibido cualquier otro cuarto cobro, los colegios solamente pueden cobrarte tres montos: Si es la primera vez que vas a matricular a tu hijo (debes pagar) una cuota de ingreso; la cuota de matrícula, que es anual y el monto no debe superar el valor de la pensión; y la pensión mensual. No están habilitados para cobrar una cuota para desinfección, no hay más conceptos por pagar", explicó Peña a RPP.

En caso el colegio haya decidido aumentar los costos de su matrícula o mensualidad, esto debe haber sido informado con antelación al terminar el año escolar anterior.

"Si no te informaron el año pasado que iban a subir la pensión, ya no te pueden subir ni un sol, no pueden incrementar el monto de la pensión este año", señaló.

Incluso indicó que los padres de familia pueden solicitar devuelta el cobro de matrícula y cuota de ingreso en caso decida trasladar a su hijo a otra institución educativa.

El colegio tampoco te puede exigir ni sugerir dónde comprar los uniformes ni la marca de los útiles de tus hijos, pues esto debe depender de tu presupuesto.

Ten en cuenta que Indecopi ha realizado la guía virtual “Checa tu cole” (https://bit.ly/3ugpcYM) precisan que otros cobros tienen prohibidos los colegios.

¿Cómo denunciar?

El Indecopi precisa que ante cualquier situación que vulnere tus derechos como consumidor, pueden presentar un reclamo o denuncia en los siguientes canales de atención:

● A los correos: sacreclamo@indecopi.gob.pe / colegios@indecopi.gob.pe

● Reclama Virtual: https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/

● A las líneas telefónicas 224-7777 (Lima) y 0800-4-4040 (provincias)

En caso seas testigo de un hecho irregular, puedes reportarlo de manera anónima a través del Formulario de Vigilancia Ciudadana https://bit.ly/3GomZhv.​​​

Protocolos

Recuerda que con el retorno de los alumnos a las aulas se han establecido una serie de protocolos:

Las aulas deben tener una ventilación natural adecuada, se debe mantener las ventanas y puertas abiertas para asegurar la circulación del aire.

Mantener el distanciamiento físico de 1 m. Se debe calcular el aforo máximo de cada espacio y organizar el mobiliario para que las y los estudiantes, docentes y personal administrativo desarrollen sus actividades.

El local educativo debe encontrarse señalizado a fin de asegurar el cumplimiento del aforo máximo permitido, distanciamiento físico, ventilación natural adecuada, uso correcto de mascarillas y el lavado o desinfección de manos.

Contar con estaciones de lavado o desinfección de manos, ubicados cerca de la puerta de ingreso, en un espacio abierto acorde con las condiciones de la Institución educativa.