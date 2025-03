TLC podría proteger al Perú de 'guerra arancelaria' entre EE. UU., México y Canadá: ¿De qué manera?

Estados Unidos, como principal comprador de productos agrícolas peruanos, representa un mercado crucial para el sector. En este contexto, el TLC con el país norteamericano se perfila como un posible escudo protector, asegura AGAP.

Ante la amenaza de una "guerra arancelaria" desatada por políticas proteccionistas de Estados Unidos hacia México y Canadá, surge la interrogante sobre la situación del Perú.

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), estuvo en Ampliación de Noticias de RPP y expresó su preocupación ante este escenario, pero a su vez vislumbra factores que podrían proteger al país.

Estados Unidos, como principal comprador de productos agrícolas peruanos (adquiere el 34 %), representa un mercado crucial para el sector. En este contexto, el Tratado de Libre Comercio (TLC) se erige como un posible escudo protector.

¿Cómo podría el TLC proteger al Perú?

El TLC entre Perú y EE. UU. establece regulaciones y protección para productos específicos, lo cual podría mitigar el impacto de los aranceles.

Amaro destaca que, si bien existe preocupación, la ubicación geográfica del Perú le confiere una ventaja competitiva.

"Nosotros estamos en el hemisferio sur, estamos en contestación a ellos o sea mientras ellos no pueden producir por por el clima por la temporada que están nosotros producimos y abastecemos su mercado o sea eso le conviene también a sus consumidores no y este y no afecta a la al a la producción agrícola de ellos, explicó.

Entre los principales productos peruanos que se exportan a EE. UU. destacan los arándanos, uvas, aguacates, cebollas y mangos.

Gestión diplomática en curso

Consciente de la incertidumbre, Amaro indicó que la Cancillería peruana, en colaboración con la embajada en Estados Unidos, se encuentra trabajando para comprender a fondo las implicaciones de estas medidas.

"La Cancillería está trabajando con su embajador en Estados Unidos. Ahí está Alfredo Ferrero (...) y están trabajando sobre el tema diplomático y yo tengo confianza de que se va a manejar bien", señala Amaro.

Sin embargo, el presidente de AGAP reconoce la imprevisibilidad de las políticas de Donald Trump, lo que exige cautela y seguimiento constante de la situación.