BCP es sancionado por Indecopi: ¿Cuánta es la multa impuesta?, ¿a qué se debe?

La Comisión de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en Áncash, sede Chimbote, sancionó al Banco de Crédito del Perú (BCP) por no haber implementado las medidas de seguridad necesarias para proteger de operaciones fraudulentas a una clienta.

Según se indica en la resolución del Indecopi, el banco fue penalizado y se le exigió la devolución de los fondos involucrados en las transacciones no autorizadas.

El caso se dio a conocer cuando la usuaria del BCP identificó dos transferencias no reconocidas en su cuenta de ahorros, con montos de S/ 2,000 y S/ 1,914. Adicional a ello, el banco aplicó un cargo adicional por S/ 4,584.

En este marco, la clienta presentó una denuncia ante Indecopi por falta de una respuesta adecuada por parte del BCP. Es así como la Comisión concluye que la entidad bancaria incumplió con el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el que obliga a los proveedores a asegurar la calidad de los servicios y productos que ofrecen, incluyendo los servicios financieros.

La entidad reguladora resaltó que no supervisó de manera adecuada las actividades habituales de la cliente, por lo que se facilitó la ejecución de transferencias no autorizadas.

Además, Indecopi verificó que el Banco de Crédito no implementó las medidas de seguridad apropiadas para prevenir esta modalidad de fraudes.

“Iniciar un procedimiento administrativamente sancionador contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, debido a que, no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar que se realicen el 14 y 15 de diciembre de 2023, tres (3) operaciones por los importes de S/4.584,00; S/2.000,00; y, S/1.914,00 con cargo a su Cuenta de Ahorros N° 310-19560592605317 de titularidad de la denunciante, los cuales no reconoce, y no pertenece a su comportamiento habitual”, se lee en el documento emitido por Indecopi.

La entidad regulatoria propuso que el BCP pague una multa de S/ 19,467 o 3.78 UIT, considerándose al tipo de afectación como "moderada".