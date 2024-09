¿Compraste un departamento y todavía no te lo entregan? Estas son las denuncias más comunes, según Indecopi

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La compra de un inmueble es una de las decisiones más importantes a tomar, por lo que se recomienda estar informados sobre los proveedores, la vivienda, los registros, entre otros temas; para evitar caer en quejas o denuncias que tomen tiempo en resolverse. Frente a esta situación, Indecopi dio a conocer cuáles son los inconvenientes más frecuentes en la compra de un departamento.

Entre los inconvenientes y las denuncias que realizan los clientes, los principales están relacionados con: incumplimiento de contratos, no reembolso de abonos, no entrega del inmueble, defectos del inmueble y la atención no idónea del personal.

¿Cómo proceder si se presentan algunos de estos casos?

Katia Peñaloza, Directora de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor de Indecopi, informó a RPP que el cliente puede presentar sus disconformidades al comprar un inmueble.

Dejar constancia de lo sucedido:

Puede ser en un libro de reclamaciones, un canal, ya sea físico o virtual, en el que el consumidor formula una queja (una disconformidad en el trato que le pueden haber dado) o una queja (una medida de corrección de una situación que no le ha satisfecho). Asimismo, el consumidor puede presentar una carta notarial o redactar un documento y notificarlo a los domicilios acordados por el proveedor.

Plataforma Reclama Virtual:

Es un mecanismo gratuito en el que se deben seguir los pasos: colocar nombre del proveedor, exponer la disconformidad y el resultado que espera en una conciliación.

Defensoría del Cliente Inmobiliario (DCI):

Son iniciativas de los gremios. Las empresas constructoras se asocian y bajo su gremio ofrecen al consumido solucionar los conflictos antes de llegar a altas instancias. Eso sucede porque a las empresas de trayectoria les importa tener un buen historial con sus consumidores para hacer otros proyectos y captar más personas. Se busca que el gremio identifique al proveedor que no actúa bien y que genera una mala imagen al proveedor.

Arbitraje de consumo:

Esta vía es gratuita para el consumidor y la diferencia es que sí es posible otorgar una indemnización al consumidor. En estos casos, quien conoce de la casuística es un árbitro elegido y designado por Indecopi, pero ante la complejidad de un caso podría ser un colegiado conformado por tres árbitros.

Denuncias administrativas:

Tienen un costo de s/ 36. Se presenta un formulario en el que se identifique al proveedor y se expongan los hechos y la molestia generada. Pueden ser interpuestas de manera presencial o virtual.

La representante de Indecopi señala que "las denuncias se ven en 120 días porque corresponden a los procedimientos ordinarios, a menos que se denuncie la falta de entrega del bien, que al ser un hecho puntual es de competencia de la vía sumarísima y se resuelve en 30 días hábiles por instancia".