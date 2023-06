¿Cómo impactará en el ciudadano de a pie la reducción de la proyección de crecimiento del Perú?

Economía "Hay que limitar todos aquellos gastos no indispensables", dijo Pedro Grados Smith

Pedro Grados Smith, economista de la Universidad de Lima | Fuente: RPP

Pedro Grados Smith sostuvo que en un país como el nuestro un crecimiento bajo del PBI significa "realmente un problema". | Fuente: Andina

El economista Pedro Grados Smith consideró este sábado que el país aún se encuentra en "territorio negativo", a pesar de una ligera mejora del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). Esto luego que el Banco Central de Reserva redujera su proyección de crecimiento del Perú del 2.6 % al 2.2 %.

En La Rotativa del Aire, Pedro Grados Smith sostuvo que, en un país como el nuestro, un crecimiento bajo del PBI significa "realmente un problema", porque no se está generando el empleo adecuado, no se está generando la inversión adecuada y el Estado no está recibiendo los recursos, vía impuestos, que permitirían contribuir con la reducción de la pobreza.

"No son buenas noticias, aunque hay una ligera mejora. El Producto Bruto Interno en el mes de abril tuvo un crecimiento de 0.31, un crecimiento bastante bajo, pero en términos acumulados todavía estamos en territorio negativo: en menos 0.24", indicó.

Pedro Grados Smith aclaró que hay sectores económicos que han tenido una recuperación producto de la inversión de periodos anteriores, como la minería con el caso específico de Quellaveco con un crecimiento aproximado de 17 %.

Además, señaló que otro sector interesante que ha tenido una recuperación es el sector turismo, que implica restaurantes y alojamientos con un crecimiento de 9 %. "Pero en el otro extremo tenemos agricultura que ha caído 14 %", agregó.

"Conservador en los gastos"

Pedro Grados Smith recomendó también que las familias peruanas deberían limitar aquellos gastos que no sean indispensables en el hogar y ahorrar, tras las cifras entregadas por el BCR.



"Ante una situación como la que se está presentando hay que ser bastante conservador en los gastos, no estamos en un momento como para crecer en los gastos y más bien es importante guardar una reserva. Esperemos que esta mejora, ligera mejora en las expectativas empresariales (...) se materialice en un mayor crecimiento y mayor empleo. Pero, por ahora hay que limitar todos aquellos gastos no indispensables", expresó.

Asimismo, afirmó que cada ciudadano puede contribuir con una mejora en el clima económico y ambiente social para generar condiciones del crecimiento. "Ojalá que esta llamada 'Tercera Toma de Lima' sea simplemente una manifestación pacífica, sino otra vez las señales al exterior serán negativas", añadió.

Para Pedro Grados Smith, la clave para mejorar la proyección de crecimiento económico de 2.2% y 2.3% es mejorar el ambiente de inversión privada.

"Por ejemplo la inversión en minería que está prácticamente en cero, ah tenido una caída significativa, no hay grandes proyectos mineros en ejecución. Hemos hablado de turismo, carretera e infraestructura y mucho por hacer. Ahí la variable es en el caso del Fenómeno de El Niño todo lo que hace falta para contener las consecuencias, pero por otro lado incrementar significativamente la inversión porque, como decía Vallejo, 'hay, hermanos, muchísimo que hacer'", dijo.



De acuerdo con el presidente del BCR, Julio Velarde, la economía peruana tendrá un crecimiento de 2.2 %, cifra menor en relación con las proyecciones iniciales, que indicaban a un crecimiento del PBI de 2.6 %.

"Hemos ajustado la proyección de crecimiento de 2.6 % a 2.2 %, en gran medida por lo ya ocurrido en el primer trimestre, fundamentalmente a las protestas, pero también a los eventos climáticos de marzo", manifestó en conferencia de prensa.