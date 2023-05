BCR: inversión privada cae 12% entre enero y marzo y acumula su tercer trimestre en negativo

El pasado jueves, la presidenta Dina Boluarte dijo que el Perú “ha recobrado su estabilidad y tranquilidad, y que hoy se recupera económicamente”.

“El Perú vuelve a tener la confianza de los inversionistas”, remarcó la mandataria en un evento en el distrito de San Borja. Sin embargo, el Banco Central de Reserva (BCR) contradice la afirmación de Boluarte, pues revela una caída de la inversión privada entre enero y marzo de 12% debido, justamente, a la menor confianza empresarial como consecuencia de los conflictos sociales y a la falta de nuevos proyectos mineros.

Con este quiebre, la inversión privada acumula su tercer trimestre en negativo.

Sector minero bajo la lupa

Según la entidad monetaria, la contracción en términos reales de la inversión minera fue de -23.2%. Recordemos que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que, entre enero a marzo, la inversión en el sector minero ascendió a 835 millones de dólares, monto inferior en 198 millones de dólares a lo registrado en el primer trimestre del 2022.

A pesar de ello, la caída interanual de la inversión minera se debió principalmente a desembolsos más bajos en planta beneficio, infraestructura y desarrollo y preparación. También este descenso responde a la ausencia del efecto de Quellaveco. Este proyecto minero entró en operación a finales del tercer trimestre de 2022.

Así, Anglo American Quellaveco invirtió solo US$ 87 millones, es decir US$ 230 millones menos que el primer trimestre del año pasado; Las Bambas, invirtió US$ 26 millones menos debido a las paralizaciones en el corredor minero sur.

Además, la autoridad monetaria señaló que la contracción de la inversión en los sectores no mineros se encuentra en línea con la caída del volumen de importaciones de bienes de capital (-10.7%) y del consumo interno de cemento (-15,4%).